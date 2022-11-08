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Т1 Сервионика ТрастИнфо ЦОД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 38
Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:
|Луковников Михаил 20 15
|Колмычек Павел 17 4
|Крупчик Александр 5 3
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 3
|Севастьянов Алексей 25 3
|Ремизов Алексей 20 3
|Фокин Дмитрий 21 3
|Щепилов Евгений 36 2
|Мартиросов Давид 123 2
|Львов Владимир 17 2
|Резников Алексей 2 2
|Письменский Олег 7 2
|Самойлов Юрий 75 2
|Владышев Алексей 6 1
|Борман Константин 5 1
|Марголин Михаил 17 1
|Макаров Владимир 78 1
|Лобанов Владимир 7 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Шумилин Дмитрий 7 1
|Морозов Дмитрий 20 1
|Коновалов Олег 17 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Шмелев Павел 18 1
|Павельев Кирилл 8 1
|Рогов Илья 8 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Ветров Михаил 17 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Карпов Алексей 24 1
|Вотяков Кирилл 8 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Медунов Алексей 7 1
|Кречетов Алексей 3 1
|Мальшаков Александр 5 1
|Мартынюк Александр 16 1
|Лопаткин Константин 8 1
|Водянов Владимир 36 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Гирко Валерий 6 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.