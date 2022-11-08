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Т1 Сервионика ТрастИнфо ЦОД

Обзор «ТрастИнфо» на Market.CNews

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08.11.2022 Облачная версия платформы корпоративных коммуникаций eXpress стала доступна заказчикам «Айтеко.Cloud» 1
26.05.2021 Сергей Попов -

2020 год создал новые возможности для развития прорывных технологий и модернизации ИТ-инфраструктуры

 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
26.03.2020 «Айтеко» предлагает комплекс цифровых решений для удаленной работы 1
02.10.2019 Завершился очередной этап модернизации дата-центра «Трастинфо» 1
20.08.2019 Дата-центр «Трастинфо» успешно прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS 1
29.01.2019 «Ростелеком» и «Ай-теко» одолжили «Почте России» ЦОДы за 2,6 миллиарда 1
19.11.2018 «Сервионика» предоставит клиентам новые возможности мониторинга ИТ-систем и сервисов с Zabbix 4.0 1
20.08.2018 ЦОД «Трастинфо» перевел инфраструктуру на новый уровень надежности 2
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
26.04.2017 «ДиалогНаука» подтвердила соответствие ЦОД «Трастинфо» стандарту PCI DSS 3.2 2
10.04.2017 Связь для ЦОДа: сколько телеком-операторов должно быть в дата-центре? 1
16.02.2017 «Ай-Теко» прошла ежегодный аудит по стандарту ISO 27001:2013 1
30.01.2017 «Домашние деньги» перевели ИТ-инфраструктуру в ЦОД «Трастинфо» 1
28.10.2016 Банк «Открытие» создал частное «облако» на базе ЦОД «ТрастИнфо» 1
28.10.2016 Банк «Открытие» перешел на виртуальные ресурсы «Сервионики» 1
12.10.2016 «ТрастИнфо» и «Первый ОФД» запустили сервис по онлайн-передаче фискальных данных в ФНС 1
19.02.2016 «ТрастИнфо» подвел итоги модернизации инженерных систем в 2015 г. 1
18.11.2015 «ДиалогНаука» сертифицировала ЦОД «Трастинфо» на соответствие требованиям PCI DSS 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
28.08.2015 «ЛоджиКолл» продолжит обеспечивать поддержку корпоративных клиентов Сбербанка 1
18.02.2015 «Сервионика» зафиксировала 26% рост бизнеса по итогам 2014 г. 1
11.12.2014 Китай наступает: Суперсервер Inspur установлен в одном из крупнейших ЦОДов России 1
11.12.2014 ЦОД «ТрастИнфо» включил в свою инфраструктуру суперсервер Inspur 1
27.11.2014 Победа облачных сервисов в структуре выручки ЦОД откладывается на 10 лет 1
19.12.2013 SaaS в 7 раз опередил рынок ИТ 1
09.08.2013 Лихорадка ЦОДостроительства еще не наступила 1
21.05.2013 «Сервионика» расширяет возможности ЦОД «ТрастИнфо» 2
14.06.2012 IBM запускает «облако» из российского ЦОДа 1
28.11.2011 SAP зафиксировал цены в России: ПО из «облака» можно использовать за 6 евро в день 1
08.04.2011 Финны отказались покупать московский ЦОД «Ай-Теко» 1
11.01.2011 ФАС разрешила финнам контролировать российский дата-центр 1
19.11.2010 Европейцы агрессивно захватывают российский ИТ-рынок 1
02.09.2010 Tieto получила контроль над ЦОДом «Ай-Теко» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 38

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - ТрастИнфо 103 34
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 29
Т1 Сервионика - Servionica 278 17
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 301 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 61 6
Ростелеком 10884 5
SAP SE 5585 5
Крок - Croc 1956 5
Selectel - Селектел 533 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 4
IXcellerate - Икселерейт 150 4
Linx - Связь ВСД 163 4
TietoEVRY - Tieto 144 4
9527 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 337 3
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 89 3
Авантаж 70 3
DataPro - ДатаПро 99 3
ДиалогНаука 270 3
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 2
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 2
Восход ФГБУ НИИ 718 2
Microsoft Corporation 25720 2
IBM - International Business Machines Corp 9683 2
Softline - Софтлайн 3695 2
Oracle Corporation 7062 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2390 2
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1332 2
Schneider Electric 610 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 2
Ланит - Онланта - Onlanta 134 2
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 30 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 303 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
Ростех - РТ-Техприёмка 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8774 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 101 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Россети Ленэнерго 1698 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Почта России ПАО 2354 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2914 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Visa International 1990 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 1
Simple Group - Симпл 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3619 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 362 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5610 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3844 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5401 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2316 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12778 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16017 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1338 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17893 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3290 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6613 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3147 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 5
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 569 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12754 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4471 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7616 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3021 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 4
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Microsoft Windows 2000 8678 1
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МегаФон ЦОД 6 1
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 25 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
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Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 20 1
Крок ЦОД Волочаевская 4 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6466 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 313 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 791 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3375 1
Список системообразующих предприятий РФ 327 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 440 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
КДЦ - Консультативно-диагностический центр 15 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5087 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3827 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 4
TAdviser - Центр выбора технологий 463 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8567 9
IDC - International Data Corporation 4970 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3931 3
Gartner - Гартнер 3653 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 2
CNews SaaS рейтинг 28 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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