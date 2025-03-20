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Крупчик Александр


20.03.2025 «T1 Облако» полностью отвечает строгим требованиям к информационной безопасности платежных систем 1
28.04.2021 Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1 1
20.08.2019 Дата-центр «Трастинфо» успешно прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS 1
26.04.2017 «ДиалогНаука» подтвердила соответствие ЦОД «Трастинфо» стандарту PCI DSS 3.2 1
18.11.2015 «ДиалогНаука» сертифицировала ЦОД «Трастинфо» на соответствие требованиям PCI DSS 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Крупчик Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ДиалогНаука 254 4
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 278 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 899 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11185 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67368 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3912 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1191 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10390 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7774 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12698 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1082 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 3
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Луковников Михаил 20 3
Россия - РФ - Российская федерация 146370 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48565 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2428 2
Аудит - аудиторский услуги 2721 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7916 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348069, в очереди разбора - 763051.
Создано именных указателей - 171323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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