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PCI SSC Payment Card Industry Security Standards Council Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт

  • PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт

СОБЫТИЯ


20.03.2025 «T1 Облако» полностью отвечает строгим требованиям к информационной безопасности платежных систем

дополнительные критерии, применяемые к поставщикам услуг. Стандарт разработан международным советом PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) при участии платежных систем: Visa
22.07.2021 Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS

DSS − стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный соответствующим советом PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) и учреждённый крупнейшими междунар
03.02.2021 АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS

ации требованиям стандарта PCI DSS, выполняемая QSA-аудиторами, сертифицированными Советом PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council). Являясь наиболее серьезным вариантом подтв
30.10.2020 Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт

овета Сбербанк будет вносить свой вклад в разработку и адаптацию стандартов безопасности индустрии. PCI SSC является глобальной межотраслевой организацией, созданной для повышения безопасности

14.06.2017 Международная конференция «Безопасность платежей» #PAYMENTSECURITY 2017 состоится в конце июня

и 30 июня 2017 года пройдет конференция #PAYMENTSECURITY 2017, которая пройдет при поддержке Совета PCI SSC и НСПК, оператора платежной системы «Мир». В конференции примет участие Джерем Кинг (
14.06.2016 Deiteriy получила право проводить аудиты платежных решений и приложений по стандарту PCI P2PE

Международный регулятор — Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC) — наделил российскую компанию Deiteriy правом проводить сертификационные аудиты плат
21.08.2013 АБИСС стало партнером PCI Security Standards Council

дартов по информационной безопасности АБИСС» присоединилось к PCI Security Standards Council (Совет PCI SSC) в качестве организации-участника (PCI Participating Organization). Совместная работа

Публикаций - 81, упоминаний - 139

PCI SSC и организации, системы, технологии, персоны:

Deiteriy - Дейтерий 75 15
Информзащита 924 11
Cisco Systems 5345 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 189 4
ДиалогНаука 269 4
Compliance Control - Комплаенс Контрол 18 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 3
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 86 3
Flant - Флант 194 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 488 2
Verizon Business 14 2
Dell EMC 5164 2
Microsoft Corporation 25668 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2378 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9443 2
Linx - Связь ВСД 163 2
Ланит - Лантер 37 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 145 1
Verifone 62 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1612 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 276 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 217 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 119 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
Андэк 39 1
SSH Communications Security 5 1
Multifactor - Мультифактор 125 1
ImmuniWeb 2 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 35 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Digital Compliance - Диджитал Комплаенс 5 1
СмартКард-Сервис 14 1
Microsoft - Tellme Networks 31 1
АйТи - Центр компетенции информационной безопасности 12 1
Broadcom - VMware 2588 1
SAP SE 5568 1
Amazon Inc - Amazon.com 3241 1
Visa International 1988 47
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1925 42
American Express - Amex 338 25
JCB International 146 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8701 3
НСПК - Национальная система платежных карт 935 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1571 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Возрождение - Коммерческий банк 352 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 110 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Казанский метрополитен 15 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 34 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 4
CIS - Center for Internet Security 10 2
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
DLP-Эксперт 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1508 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 776 1
OWASP - Open Web Application Security Project 138 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 979 68
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34167 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63867 23
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5449 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17884 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12650 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13445 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24041 15
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 409 13
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 28 12
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4977 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13011 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8074 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17772 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33036 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6149 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9239 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6294 7
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1090 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27954 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3257 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2505 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7875 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7451 6
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 5
Оцифровка - Digitization 5118 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3053 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60751 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7030 5
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 978 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1331 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4826 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1186 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2928 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1076 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5056 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8536 4
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 436 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5597 9
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 196 3
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 432 3
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 50 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud Kubernetes Clusters - Cloud Managed Kubernetes - DataFort DF Cloud Kubernetes - Datafort Jelastic 9 2
Google Android 15123 2
Linux OS 11383 2
Microsoft Windows 7 2006 2
Microsoft Windows 16759 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 153 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
Visa Direct 5 1
Транстелематика Сервисный центр - Терминальные Технологии - EFTBase - платежное приложение 1 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Ланит - Лантер - LAN-4Tap - Lan4Tap - Платежный модуль 10 1
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 1
IBM OS/2 - eComStation 80 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
MasterCard MoneySend 44 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 663 1
Ivanti Management Suite - Ivanti Management Automation Platform 29 1
Ivanti Security Suite - Ivanti Connect Secure, ICS - Ivanti Pulse Secure - Pulse Zero Trust Access, PZTA 29 1
Ivanti Universal Migration Assistant 1 1
ICE - Intercontinental Exchange - NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 57 1
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 1
Oracle Intent Guide Virtual Assistant 1 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 131 1
Diebold Nixdorf - ValiTech 1 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 1
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 57 1
Flant Okmeter 11 1
Linux Foundation - CNCF - Argo CD 10 1
Ivanti UEM - Ivanti Unified Endpoint Manager - Ivanti Endpoint Protection - Ivanti Endpoint Manager 10 1
Thales - Gemalto - SafeNet Luna HSM - SafeNet Luna Hardware Security Module - SafeNet Luna EFT 13 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Oracle RightNow CX Suite - RightNow Technologies 23 1
Broadcom - VMware - Pivotal Container Service - PCS, PKS 3 1
Шустиков Сергей 19 4
Александров Илья 6 3
Безгодов Евгений 7 3
Комлев Владимир 35 3
Павельев Кирилл 8 3
Баталов Александр 30 3
Кубарев Алексей 59 2
Титов Илья 11 2
Эмм Максим 16 2
Бабицкий Евгений 4 2
King Jeremy - Кинг Джереми 2 2
Еремин Максим 6 2
Кузнецов Станислав 162 2
Лукацкий Алексей 138 2
Кудинов Дмитрий 6 2
Федоров Павел 11 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Рудычева Наталья 95 1
Ветров Михаил 17 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Андряков Олег 1 1
Барышников Александр 6 1
Царев Евгений 29 1
Седов Олег 6 1
Гордейчик Сергей 25 1
Теплыгин Владимир 7 1
Шойхет Борис 11 1
Гениевский Павел 7 1
Грициенко Андрей 8 1
Шушунин Сергей 1 1
Коломиец Антон 1 1
Павленко Валерий 1 1
Перевалов Никита 1 1
Архипова Мона 2 1
Сачков Евгений 2 1
Манжосова Екатерина 2 1
Hoffman Dennis - Хоффман Деннис 2 1
Персанов Денис 1 1
Андреева Кристина 1 1
Шельдяков Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164049 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47191 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14745 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54361 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 6
Казахстан - Республика 5986 2
Европа 24884 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13742 1
Сингапур - Республика 1939 1
Европа Восточная 3136 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3303 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1375 1
Россия - СФО - Новосибирск 4830 1
Бразилия - Федеративная Республика 2497 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1457 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1073 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1292 1
Латвия - Латвийская Республика 832 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
США - Виргиния - Ашберн 10 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Бразилия - Сан-Паулу 181 1
Австралия - Сидней 276 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52854 55
Аудит - аудиторский услуги 3363 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26938 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8422 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2692 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7291 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11323 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 444 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6432 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11627 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15801 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11149 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5593 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7456 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4555 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 3
Английский язык 6987 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17957 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3643 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10149 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 164 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56965 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
U.S. FISMA - Federal Information Security Management Act - Федеральный закон США по управлению информационной безопасностью 6 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8699 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6555 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 1
Энергетика - Energy - Energetically 5767 1
Аренда 2649 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 959 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1691 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1088 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1223 1
Металлы - Золото - Gold 1237 1
ComputerWorld 144 1
DarkReading.com 105 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
Net Applications 127 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8527 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
Cisco Expo 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Наука

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