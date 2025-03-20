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PCI SSC Payment Card Industry Security Standards Council Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт
- PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт
СОБЫТИЯ
|20.03.2025
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«T1 Облако» полностью отвечает строгим требованиям к информационной безопасности платежных систем
дополнительные критерии, применяемые к поставщикам услуг. Стандарт разработан международным советом PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) при участии платежных систем: Visa
|22.07.2021
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Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS
DSS − стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный соответствующим советом PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) и учреждённый крупнейшими междунар
|03.02.2021
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АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS
ации требованиям стандарта PCI DSS, выполняемая QSA-аудиторами, сертифицированными Советом PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council). Являясь наиболее серьезным вариантом подтв
|30.10.2020
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Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт
овета Сбербанк будет вносить свой вклад в разработку и адаптацию стандартов безопасности индустрии. PCI SSC является глобальной межотраслевой организацией, созданной для повышения безопасности
|14.06.2017
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Международная конференция «Безопасность платежей» #PAYMENTSECURITY 2017 состоится в конце июня
и 30 июня 2017 года пройдет конференция #PAYMENTSECURITY 2017, которая пройдет при поддержке Совета PCI SSC и НСПК, оператора платежной системы «Мир». В конференции примет участие Джерем Кинг (
|14.06.2016
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Deiteriy получила право проводить аудиты платежных решений и приложений по стандарту PCI P2PE
Международный регулятор — Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC) — наделил российскую компанию Deiteriy правом проводить сертификационные аудиты плат
|21.08.2013
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АБИСС стало партнером PCI Security Standards Council
дартов по информационной безопасности АБИСС» присоединилось к PCI Security Standards Council (Совет PCI SSC) в качестве организации-участника (PCI Participating Organization). Совместная работа
PCI SSC и организации, системы, технологии, персоны:
|Шустиков Сергей 19 4
|Александров Илья 6 3
|Безгодов Евгений 7 3
|Комлев Владимир 35 3
|Павельев Кирилл 8 3
|Баталов Александр 30 3
|Кубарев Алексей 59 2
|Титов Илья 11 2
|Эмм Максим 16 2
|Бабицкий Евгений 4 2
|King Jeremy - Кинг Джереми 2 2
|Еремин Максим 6 2
|Кузнецов Станислав 162 2
|Лукацкий Алексей 138 2
|Кудинов Дмитрий 6 2
|Федоров Павел 11 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Ветров Михаил 17 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
|Андряков Олег 1 1
|Барышников Александр 6 1
|Царев Евгений 29 1
|Седов Олег 6 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Теплыгин Владимир 7 1
|Шойхет Борис 11 1
|Гениевский Павел 7 1
|Грициенко Андрей 8 1
|Шушунин Сергей 1 1
|Коломиец Антон 1 1
|Павленко Валерий 1 1
|Перевалов Никита 1 1
|Архипова Мона 2 1
|Сачков Евгений 2 1
|Манжосова Екатерина 2 1
|Hoffman Dennis - Хоффман Деннис 2 1
|Персанов Денис 1 1
|Андреева Кристина 1 1
|Шельдяков Илья 1 1
|ComputerWorld 144 1
|DarkReading.com 105 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
|Net Applications 127 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8527 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
|ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 10 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
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