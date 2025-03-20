«T1 Облако» полностью отвечает строгим требованиям к информационной безопасности платежных систем дополнительные критерии, применяемые к поставщикам услуг. Стандарт разработан международным советом PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) при участии платежных систем: Visa

Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS DSS − стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный соответствующим советом PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) и учреждённый крупнейшими междунар

АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» подтвердило соответствие международному стандарту безопасности индустрии платёжных карт PCI DSS ации требованиям стандарта PCI DSS, выполняемая QSA-аудиторами, сертифицированными Советом PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council). Являясь наиболее серьезным вариантом подтв

Сбербанк вступил в международный совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт овета Сбербанк будет вносить свой вклад в разработку и адаптацию стандартов безопасности индустрии. PCI SSC является глобальной межотраслевой организацией, созданной для повышения безопасности

Международная конференция «Безопасность платежей» #PAYMENTSECURITY 2017 состоится в конце июня и 30 июня 2017 года пройдет конференция #PAYMENTSECURITY 2017, которая пройдет при поддержке Совета PCI SSC и НСПК, оператора платежной системы «Мир». В конференции примет участие Джерем Кинг (

Deiteriy получила право проводить аудиты платежных решений и приложений по стандарту PCI P2PE Международный регулятор — Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC) — наделил российскую компанию Deiteriy правом проводить сертификационные аудиты плат