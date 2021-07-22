Разделы

Интеграция Инфраструктура Облака
|

Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS

Облачный провайдер Т1 Cloud подтвердил соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 3.2.1. Они обязательны для соблюдения всеми компаниями, работающими с международной инфраструктурой для обработки платежей.

Наличие у T1 Cloud сертификата говорит о том, что облачный провайдер соблюдает все требования стандарта PCI DSS, а его платформа и организация процессов позволяют исключить риски утечек данных платежных карт из информационных систем, размещенных в облаке. Это гарантирует безопасность использования вычислительных мощностей облака для обработки и хранения данных по транзакциям клиентов, высокую степень защиты информации от похищения и от потенциальных финансовых потерь.

«Успешно пройденный аудит и подтверждение статуса говорят о высоком уровне компетенций в сфере информационной безопасности и надежности T1 Cloud, которые гарантируют защиту от кражи клиентских данных и других мошеннических действий при транзакциях. Кроме того, облако позволит заказчикам сэкономить: при сертификации своего приложения им не придется дополнительно сертифицировать часть, связанную с виртуализацией», − отметил Михаил Блинов, директор облачного провайдера T1 Cloud.

PCI DSS − стандарт безопасности данных индустрии платежных карт, разработанный соответствующим советом PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) и учреждённый крупнейшими международными платёжными системами, такими как Visa, MasterCard, American Express и др.

Соответствие требованиям PCI DSS гарантирует высокую степень защиты при хранении и обработке данных клиентов финансовых и торгово-сервисных организаций (банков, розничных и интернет-магазинов и т.д.) на каждом шаге взаимодействия с платежными картами: от передачи данных до хранения информации в базах компании. Требования PCI DSS отличаются комплексностью: они распространяются не только на состав средств защиты, конфигурацию оборудования и информационных систем, но также на обеспечение физической безопасности и организацию процессов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера

Какой должна быть идеальная СХД

Обзор основных услуг солидных облачных провайдеров

Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества»

Выпущена бесплатная файловая система для параноиков, которые не доверяют облачным провайдерам

Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM

Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап

Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще