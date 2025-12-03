Разделы

Падерин Александр


СОБЫТИЯ


03.12.2025 «Софтлайн Решения» помогла Уральскому банку реконструкции и развития внедрить инструменты безопасной разработки нового поколения 1
23.01.2024 УБРиР выбрал решение X-Config для обеспечения безопасности конфигураций ПО 1
18.12.2018 «Инфосистемы Джет» оценила защищенность платежных систем Уральского банка реконструкции и развития 1
25.01.2013 УБРиР прошел аудит по стандарту PCI DSSм 1
29.03.2012 «Инфосистемы Джет» помогли УБРиР сертифицировать платежные системы по стандарту PCI DSS 1
24.03.2010 «Уральский Банк Реконструкции и Развития» продлил лицензии на устройства Panda Security для защиты сети 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Падерин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1215 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 1
Tripwire 27 1
Информзащита - Spacebit - Спейсбит 20 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 176 5
Visa International 1970 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 2
JCB International 145 1
American Express - Amex 335 1
ВУЗ-банк 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5222 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4877 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31640 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5855 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 934 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73006 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8706 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27154 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4768 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1897 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22990 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  733 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7015 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4270 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7738 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13614 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12285 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4546 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5334 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1475 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4023 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 196 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 828 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5898 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 450 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13312 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 113 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 265 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 350 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 426 1
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 94 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5172 2
Microsoft Windows 16311 1
Intel Amber Lake 53 1
Cisco ACS - Cisco Access Control Server 6 1
Информзащита - Spacebit - SpaceView 7 1
Информзащита - Spacebit - X-Control 10 1
Информзащита - Spacebit - X-Config 13 1
Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring - Imperva SecureSphere Database Security 6 1
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 1
Трембицкий Вячеслав 7 1
Акимов Евгений 39 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3175 5
Россия - РФ - Российская федерация 156568 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51208 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54939 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7260 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
Аудит - аудиторский услуги 3096 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 494 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6927 1
VK Skillbox - Скилбокс 126 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
