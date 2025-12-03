«Софтлайн Решения» помогла Уральскому банку реконструкции и развития внедрить инструменты безопасной разработки нового поколения

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оказала содействие Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР) в совершенствовании ИБ-систем. В рамках этой задачи УБРиР делает акцент на процессах безопасной разработки программного обеспечения (DevSecOps). При содействии «Софтлайн Решений» банк внедрил комплексную российскую ASOC-платформу Hexway Vampy ASPM, которая с августа 2025 г. входит в состав продуктового портфеля группы компаний «Солар». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Банк ранее использовал разрозненные инструменты для анализа кода. Однако стратегической целью банка стало создание единой централизованной системы управления уязвимостями, способной автоматизировать выявление и устранение рисков на всех этапах жизненного цикла разработки внутренних сервисов и приложений, сократить трудозатраты аналитиков кода и повысить эффективность команды разработки.

Специалисты «Софтлайн Решений», партнера проекта, провели анализ рынка и рекомендовали одну из наиболее функциональных российских платформ — Hexway Vampy ASOC. Решение, которое входит в Реестр российского ПО, оптимально подошло под требования и задачи банка. Для глубокой оценки возможностей платформы был организован пилотный проект. Продукт продемонстрировал эффективность в тестовом периоде и получил положительные отзывы от партнеров банка. В результате УБРиР принял решение о закупке и полномасштабном внедрении платформы.

«Развитие цифровых сервисов и необходимость отвечать на актуальные вызовы ведут к тому, что информационная безопасность входит в число постоянных приоритетов финансовых организаций. В рамках сотрудничества с «Софтлайн Решениями» мы подобрали ASOC-платформу, которая повышает уровень надежности разрабатываемых приложений и позволяет комплексно управлять соответствующими процессами», — сказал Александр Падерин, вице-президент по информационной безопасности банка УБРиР.

Платформа Hexway Vampy ASOC автоматизирует процессы безопасной разработки в DevSecOps-среде, обеспечивая оркестрацию различных сканеров уязвимостей и управление рисками через наглядные дашборды.

«Hexway Vampy не только повышает скорость работы ИБ и качество кода разработки, но и обеспечивает очень важные управленческие задачи: сокращение переменных затрат и повышение эффективности бизнеса, вне зависимости от его размера. Платформа доступна как небольшим разработчикам софта, для которых разработана freemium-версия, так и для крупных организаций и государственных структур, для которых мы развиваем версию с расширенным функционалом», — сказал Дмитрий Белков, руководитель консалтинга Application Security ГК «Солар».

«Банк демонстрирует зрелый подход к кибербезопасности и организует систему управления разработкой в соответствии с актуальными вызовами. Мы смогли оперативно предложить заказчику решение, которое отвечает ожиданиям как в части функционала, так и в части бюджета. Кейс стал результатом слаженной работы команды «Софтлайн Решений» и активного взаимодействия с вендором», — сказала Анастасия Савельева, ведущий менеджер ГК Softline по продаже решений информационной безопасности на Урале.