Спецпроекты

Yandex.Cloud повысила уровень защиты персональных и финансовых данных в облаке

Безопасность Облака

Платформа Yandex.Cloud получила подтверждение соответствия международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и высшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1. Теперь клиенты Yandex.Cloud могут хранить и обрабатывать в облаке данные платежных карт, а также медицинские, специальные и биометрические данные.

Соответствие Yandex.Cloud PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) открывает возможность пользователям Yandex.Cloud, которые оказывают финансовые услуги, разрабатывают платежные шлюзы или системы электронных денежных переводов, создавать и использовать в облаке сервисы для обработки данных карт крупнейших платежных систем: Visa, Mastercard и «Мир». Это позволит компаниям снизить затраты на создание и сертификацию собственной инфраструктуры. Платформа Yandex.Cloud стала первым публичным облаком в России, которое обеспечило соответствие PCI DSS сервисам всех категорий – IaaS, SaaS, PaaS и Serverless. Стандарту соответствуют самые востребованные облачные сервисы: управляемые базы данных, контейнеризация приложений, бессерверные вычисления. Аудит соответствия мер защиты и документации платформы Yandex.Cloud стандарту PCI DSS провела компания Deiteriy.

Соответствие платформы Yandex.Cloud высшему уровню защиты УЗ-1 позволит клиентам обрабатывать в облаке медицинские, специальные и биометрические данные. С такими данными массово работают компании из сферы здравоохранения, страховые организации и образовательные учреждения. Теперь клиенты Yandex.Cloud могут использовать сервисы платформы и не заниматься самостоятельным решением задач по анонимизации и созданию внешних хранилищ для персональных данных, требующих УЗ-1. Аудит соответствия мер защиты и документации платформы Yandex.Cloud УЗ-1 провела компания «Кард сек».

«Российские компании все чаще выбирают облачную платформу для поддержки и развития своих бизнес-систем. Мы даем своим клиентам более высокий уровень защиты, чем тот, которого большинство компаний может достичь в собственной инфраструктуре, при этом без дополнительных затрат денег и времени», – сказал Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud.

Ранее платформа Yandex.Cloud уже подтвердила соответствие требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Также по результатам аудита Yandex.Cloud соответствует международным стандартам информационной безопасности: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019.

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