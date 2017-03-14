Deiteriy - Дейтерий

Deiteriy — это российская компания, специализирующаяся на услугах в сфере информационной безопасности, с узкой и глубокой экспертизой в области сертификации платежных систем. Основной профиль деятельности организации заключается в проведении аудита соответствия инфраструктуры банков, процессинговых центров, платежных шлюзов и приложений международным стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS, PCI PA-DSS, PCI P2PE). Компания позиционирует себя как поставщик услуг «под ключ», включающий не только финальный аудит, но и консультационную поддержку, обучение персонала и внедрение систем менеджмента информационной безопасности.

Описание деятельности и специализация

Ключевым отличием Deiteriy является наличие международных аккредитаций, позволяющих выводить заключения о соответствии клиентов на глобальный уровень. Компания обладает статусами PCI QSA (Qualified Security Assessor) и PCI PA-QSA (Payment Application Qualified Security Assessor), присвоенными Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC). Эти статусы позволяют Deiteriy проводить аудиты организаций и сертификацию программного обеспечения, результаты которых признаются мировыми платежными системами: Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB.

В 2014 году компания прошла программу контроля качества AQM (Assessor Quality Monitoring), подтвердив высокое качество своей работы. Позже Deiteriy получила уникальные на тот момент для российского рынка права проводить аудиты по стандарту PCI P2PE (Point-to-Point Encryption), став первой российской QSA-компанией с таким статусом. Это расширило спектр услуг, позволяя оценивать решения со сквозным шифрованием транзакций.

Сильные стороны компетенций компании включают:

Слабые стороны, выводимые из анализа публичной информации, связаны с узкой специализацией. Компания сильно зависит от цикла сертификации в платежной индустрии и регуляторных требований Visa/MasterCard. Отсутствие диверсификации в другие сферы ИБ (например, киберразведка или защита промышленных объектов) может ограничивать устойчивость к изменениям в структуре рынка платежей.

Лицензии и разрешения

Для легальной деятельности на рынке информационной безопасности в РФ компания обладает необходимыми государственными лицензиями:

Лицензия ФСТЭК России на выполнение работ по технической защите конфиденциальной информации, включая защиту персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Это критически важно для работы с банковским сектором и государственными структурами.

на выполнение работ по технической защите конфиденциальной информации, включая защиту персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Это критически важно для работы с банковским сектором и государственными структурами. Международные статусы от PCI SSC: QSA, PA-QSA, а также региональные права на проведение аудитов в Европе (CEMEA и Europe).

Клиенты и деловые связи

Портфель клиентов Deiteriy состоит преимущественно из финансовых организаций, операторов платежных систем и IT-компаний, разрабатывающих финансовые продукты.

Ключевые клиенты:

Деловые связи: Компания взаимодействует с разработчиками платежных решений, выступая не только как аудитор, но и как консультант на ранних этапах проектирования. Примеры партнеров: ГК «Ланит» (сертификация модуля Lan4Tap), Uniteller/Unitecsys (сертификация uniPayment), ITonline Group (тестирование на проникновение). Deiteriy также сотрудничает с международными организациями, такими как Британский институт стандартов (BSI), являясь участником программы ассоциированных консультантов.

Продукты и технологии

Deiteriy не производит коммерческого программного обеспечения для конечных пользователей, а предоставляет услуги аудита и консалтинга.

Основные услуги:

QSA-аудит PCI DSS : Проверка инфраструктуры организаций на соответствие требованиям безопасности данных платежных карт. Включает тесты на проникновение (Penetration Testing) и сканирование уязвимостей (ASV).

: Проверка инфраструктуры организаций на соответствие требованиям безопасности данных платежных карт. Включает тесты на проникновение (Penetration Testing) и сканирование уязвимостей (ASV). PA-QSA аудит PCI PA-DSS : Сертификация программных продуктов (платежных приложений) в собственной лаборатории Deiteriy.

: Сертификация программных продуктов (платежных приложений) в собственной лаборатории Deiteriy. Aудит PCI P2PE : Оценка решений со сквозным шифрованием данных карт с момента ввода до процессинга.

: Оценка решений со сквозным шифрованием данных карт с момента ввода до процессинга. Консалтинг и внедрение СМИБ: Разработка политик безопасности, обучение персонала (семинары по управлению соответствием), подготовка к сертификации по ISO 27001.

Технологии: Используются методы активного анализа защищенности, моделирование атак (Red Teaming), криптографический анализ шифрования данных в движении и покое. Компания применяет подходы к управлению уязвимостями, включая их категорирование по уровням критичности. Собственных запатентованных продуктов нет, но есть методология подготовки к аудитам, отрабатываемая на проектах с крупными банками.

Конкуренция

Рынок аудита PCI DSS в России ограничен количеством организаций, имеющих международную аккредитацию.

10 конкурирующих компаний на российском рынке:

Зарубежные аналоги:

Coalfire Systems (США) — один из мировых лидеров в области PCI DSS compliance услуг. NCC Group (Великобритания) — международная компания, предоставляющая услуги тестирования на проникновение и аудита ИБ. BDO IT Advisory (Глобальная сеть, офисы в РФ) — крупные аудиторские компании, имеющие QSA-аудиторов.

Цитата

«Особенности выполнения сертификационного QSA-аудита в Сбербанке связаны, в основном, с размером его платёжной инфраструктуры и внушительными объёмами эмиссии и эквайринга платёжных карт... Мы высоко оцениваем профессионализм специалистов Сбербанка, они доказали, что способны ежедневно решать сложные задачи в нестандартных условиях». Сергей Шустиков, генеральный директор компании Deiteriy (источник: CNews)

Информация актуальна на 17.06.2026