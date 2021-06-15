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Deiteriy
Дейтерий


15.06.2021 15-16 июля в Санкт-Петербурге пройдёт пятая международная конференция по безопасности платежей #PAYMENTSECURITY 1
18.01.2021 Yandex.Cloud повысила уровень защиты персональных и финансовых данных в облаке 1
30.05.2018 Платежный модуль «Лантер» LAN-4Tap прошел сертификацию PCI PA-DSS v3.2 1
02.08.2017 Глобальную безопасность платежей обсудили на конференции Payment Security 2017 2
14.03.2017 Сбербанк сертифицирован Deiteriy по стандарту PCI DSS 3.2 1
15.11.2016 ЦОД StoreData сертифицирован по стандарту PCI DSS 1
14.07.2016 Платежный сервис RURU вновь подтвердил соответствие стандарту PCI DSS 2
14.06.2016 Deiteriy получила право проводить аудиты платежных решений и приложений по стандарту PCI P2PE 4
12.04.2016 «Народный Банк Казахстана» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS 2
08.04.2016 Deiteriy сертифицировала латвийский платежный шлюз Bilderlings Pay по стандарту PCI DSS 2
12.02.2016 «Аэроэкспресс» прошел сертификацию по стандарту PCI DSS 2
14.12.2015 ТПК прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS 4
19.08.2015 Аудиторы Deiteriy подтвердили соответствие «Многопрофильной Процессинговой Компании» стандарту PCI DSS 5
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001 1
03.04.2015 Дата-центр Safedata сертифицирован по стандарту PCI DSS 3.0 3
25.03.2015 Разработчик приложения «Центральная касса» прошел аудит на соответствие PCI DSS 1
15.05.2014 Deiteriy прошла проверку качества своих услуг в области аудита ИБ 1
23.04.2014 «Миран» подтвердила соответствие стандарту PCI DSS 1
28.03.2014 Deiteriy провела аудит Best2Pay на соответствие стандарту PCI DSS 4
11.09.2013 Platiza.ru прошла аудит по стандарту безопасности PCI DSS 2
02.07.2013 Соответствие платёжного шлюза MainPay стандарту PCI DSS подтверждено аудиторами Deiteriy 2
25.04.2013 Платежные сервисы «Петербургского социального коммерческого банка» сертифицированы по стандарту PCI DSS 3
07.02.2013 Платежный шлюз Moneta.ru сертифицирован по стандарту PCI DSS 1
06.02.2013 Uniteller продлила сертификат соответствия uniPayment стандарту PCI PA-DSS 2.0 2
23.01.2013 Платежный модуль Lan4Tap сертифицирован по стандарту PCI PA-DSS 1
18.01.2013 Объём кредитного портфеля Platiza.ru в 2012 г. достиг 6,5 млн руб. 1
15.01.2013 Сервис 2can сертифицирован Deiteriy на соответствие стандарту PCI DSS 3
21.12.2012 Deiteriy сертифицировала платежный сервис Platiza.ru по стандарту PCI DSS 2
13.12.2012 Deiteriy сертифицировала PayOnline на соответствие стандарту PCI DSS 2
10.10.2012 Петербургский дата-центр «Миран» сертифицирован на соответствие стандарту PCI DSS 2
03.07.2012 Третий обучающий семинар по PCI DSS от Deiteriy состоялся в Санкт-Петербурге 1
03.07.2012 Deiteriy протестировала интернет-сервисы ITonline Group на безопасность 2
27.06.2012 Deiteriy сертифицировала платежный сервис MainPay.ru по стандарту PCI DSS 3
23.05.2012 Обучающий семинар «Управление соответствием требованиям стандарта PCI DSS» 3
31.01.2012 Deiteriy сертифицировала платежный модуль uniPayment 2.0 по стандарту PA-DSS 1
09.11.2011 Deiteriy получила международный статус PA-QSA–аудитора по стандарту PA-DSS 3
17.08.2011 Deiteriy провела аудит процессингового центра PayOnline по стандарту PCI DSS 2.0 2
22.06.2011 Deiteriy получила статус PCI QSA 4
06.04.2011 «АТЛ Холдинг» модернизировал систему менеджмента ИБ с помощью Deiteriy 1

Публикаций - 39, упоминаний - 80

Deiteriy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
Ланит ГК 1160 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
Ngenix 42 1
Лантер 32 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 11
Visa International 1346 8
American Express 172 5
JCB International 113 4
Почта России ПАО 1579 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 70 1
Центральная касса 11 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 10
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 20 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows 10 6676 1
Лантер LAN-4Tap - Платежный модуль 3 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 165 1
Белов Евгений 5 1
Агафонов Андрей 19 1
Лукацкий Алексей 68 1
Акатьева Мария 2 1
Ершов Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
Восточная Европа 1691 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Европа Западная 618 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770421, в очереди разбора - 674103.
Создано именных указателей - 46354.
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