Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Deiteriy Дейтерий

Deiteriy - Дейтерий

Deiteriy — это российская компания, специализирующаяся на услугах в сфере информационной безопасности, с узкой и глубокой экспертизой в области сертификации платежных систем. Основной профиль деятельности организации заключается в проведении аудита соответствия инфраструктуры банков, процессинговых центров, платежных шлюзов и приложений международным стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS, PCI PA-DSS, PCI P2PE). Компания позиционирует себя как поставщик услуг «под ключ», включающий не только финальный аудит, но и консультационную поддержку, обучение персонала и внедрение систем менеджмента информационной безопасности.

Описание деятельности и специализация

Ключевым отличием Deiteriy является наличие международных аккредитаций, позволяющих выводить заключения о соответствии клиентов на глобальный уровень. Компания обладает статусами PCI QSA (Qualified Security Assessor) и PCI PA-QSA (Payment Application Qualified Security Assessor), присвоенными Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC). Эти статусы позволяют Deiteriy проводить аудиты организаций и сертификацию программного обеспечения, результаты которых признаются мировыми платежными системами: Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB.

В 2014 году компания прошла программу контроля качества AQM (Assessor Quality Monitoring), подтвердив высокое качество своей работы. Позже Deiteriy получила уникальные на тот момент для российского рынка права проводить аудиты по стандарту PCI P2PE (Point-to-Point Encryption), став первой российской QSA-компанией с таким статусом. Это расширило спектр услуг, позволяя оценивать решения со сквозным шифрованием транзакций.

Сильные стороны компетенций компании включают:

Слабые стороны, выводимые из анализа публичной информации, связаны с узкой специализацией. Компания сильно зависит от цикла сертификации в платежной индустрии и регуляторных требований Visa/MasterCard. Отсутствие диверсификации в другие сферы ИБ (например, киберразведка или защита промышленных объектов) может ограничивать устойчивость к изменениям в структуре рынка платежей.

Лицензии и разрешения

Для легальной деятельности на рынке информационной безопасности в РФ компания обладает необходимыми государственными лицензиями:

Клиенты и деловые связи

Портфель клиентов Deiteriy состоит преимущественно из финансовых организаций, операторов платежных систем и IT-компаний, разрабатывающих финансовые продукты.

Ключевые клиенты:

  1. Сбербанк (Банковский сектор). Аудит процессингового центра по стандарту PCI DSS 3.2. Сотрудничество характеризуется работой со сложной высоконагруженной инфраструктурой.
  2. RURUНациональная Сервисная Компания», Финтех/Эквайринг). Регулярный аудит платежного сервиса, подтверждение защиты данных при онлайн-платежах.
  3. PayOnline (Интернет-эквайринг). Многолетнее сотрудничество, модернизация системы менеджмента ИБ и сертификация по PCI DSS.
  4. Platiza.ru (Онлайн-кредитование/Платежный сервис). Сертификация платежной инфраструктуры на уровне Level 1.
  5. Safedata (Дата-центры). Консультирование и подготовка к сертификации систем менеджмента ИБ по ISO 27001, а также аудит соответствия дата-центра PCI DSS.

Деловые связи: Компания взаимодействует с разработчиками платежных решений, выступая не только как аудитор, но и как консультант на ранних этапах проектирования. Примеры партнеров: ГК «Ланит» (сертификация модуля Lan4Tap), Uniteller/Unitecsys (сертификация uniPayment), ITonline Group (тестирование на проникновение). Deiteriy также сотрудничает с международными организациями, такими как Британский институт стандартов (BSI), являясь участником программы ассоциированных консультантов.

Продукты и технологии

Deiteriy не производит коммерческого программного обеспечения для конечных пользователей, а предоставляет услуги аудита и консалтинга.

Основные услуги:

  • QSA-аудит PCI DSS: Проверка инфраструктуры организаций на соответствие требованиям безопасности данных платежных карт. Включает тесты на проникновение (Penetration Testing) и сканирование уязвимостей (ASV).
  • PA-QSA аудит PCI PA-DSS: Сертификация программных продуктов (платежных приложений) в собственной лаборатории Deiteriy.
  • Aудит PCI P2PE: Оценка решений со сквозным шифрованием данных карт с момента ввода до процессинга.
  • Консалтинг и внедрение СМИБ: Разработка политик безопасности, обучение персонала (семинары по управлению соответствием), подготовка к сертификации по ISO 27001.

Технологии: Используются методы активного анализа защищенности, моделирование атак (Red Teaming), криптографический анализ шифрования данных в движении и покое. Компания применяет подходы к управлению уязвимостями, включая их категорирование по уровням критичности. Собственных запатентованных продуктов нет, но есть методология подготовки к аудитам, отрабатываемая на проектах с крупными банками.

Конкуренция

Рынок аудита PCI DSS в России ограничен количеством организаций, имеющих международную аккредитацию.

10 конкурирующих компаний на российском рынке:

Зарубежные аналоги:

  1. Coalfire Systems (США) — один из мировых лидеров в области PCI DSS compliance услуг.
  2. NCC Group (Великобритания) — международная компания, предоставляющая услуги тестирования на проникновение и аудита ИБ.
  3. BDO IT Advisory (Глобальная сеть, офисы в РФ) — крупные аудиторские компании, имеющие QSA-аудиторов.

Цитата

«Особенности выполнения сертификационного QSA-аудита в Сбербанке связаны, в основном, с размером его платёжной инфраструктуры и внушительными объёмами эмиссии и эквайринга платёжных карт... Мы высоко оцениваем профессионализм специалистов Сбербанка, они доказали, что способны ежедневно решать сложные задачи в нестандартных условиях». Сергей Шустиков, генеральный директор компании Deiteriy (источник: CNews)

 

Информация актуальна на 17.06.2026

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 2 420 000 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 2 420 000 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 2 420 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.03.2017 Сбербанк сертифицирован Deiteriy по стандарту PCI DSS 3.2

Аудиторы компании Deiteriy установили, что карточный бизнес Сбербанка соответствует международным требованиям по информационной безопасности. Положительное заключение было сделано по итогам тщательного изучения

14.06.2016 Deiteriy получила право проводить аудиты платежных решений и приложений по стандарту PCI P2PE

Международный регулятор — Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC) — наделил российскую компанию Deiteriy правом проводить сертификационные аудиты платежных решений и приложений на соответствие стандарту PCI P2PE. Таким образом, Deiteriy стала первой российской QSA-компанией, наделё
12.04.2016 «Народный Банк Казахстана» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS

Аудиторы компании Deiteriy предоставили официальное заключение о соответствии процессов эквайринга платежных карт «Народного Банка Казахстана» требованиям стандарта PCI DSS 3.1. Выполненный проект включал в себя
08.04.2016 Deiteriy сертифицировала латвийский платежный шлюз Bilderlings Pay по стандарту PCI DSS

Компания Deiteriy, поставщик услуг информационной безопасности в платежной индустрии, провела сертификационный аудит латвийского платежного шлюза компании Bilderlings Pay на соответствие требованиям PCI
19.08.2015 Аудиторы Deiteriy подтвердили соответствие «Многопрофильной Процессинговой Компании» стандарту PCI DSS

Процессинговой Компании» (МПК) на соответствие требованиям стандарта PCI DSS. По результатам аудита установлено, что компания полностью соответствует требованиям стандарта, сообщили CNews в компании Deiteriy. Выполняя процессинг операций с использованием платежных карт, «Многопрофильная Процессинговая Компания» с 2011 г. регулярно проходит сертификацию по стандарту безопасности данных инду
15.05.2014 Deiteriy прошла проверку качества своих услуг в области аудита ИБ

Компания Deiteriy — поставщик услуг информационной безопасности, обладающий статусами PCIQSA и PCIPA-QSA — успешно прошла проверку качества оказываемых ею услуг в области аудита информационной безопасно
28.03.2014 Deiteriy провела аудит Best2Pay на соответствие стандарту PCI DSS

в. Полученный сертификат высшего уровня (Level 1) позволяет компании обрабатывать неограниченное количество транзакций по банковским платёжным картам. Об этом CNews сообщили в российской QSA-компании Deiteriy, которая провела работы по сертификации лондонского подразделения компании Best2Pay. Deiteriy является поставщиком услуг информационной безопасности и уполномочена выполнять сер
02.07.2013 Соответствие платёжного шлюза MainPay стандарту PCI DSS подтверждено аудиторами Deiteriy

ательских данных, разместили все оборудование в защищенном дата-центре и организовали процессы управления всеми внедренными средствами защиты. Помогли им в этой ответственной работе эксперты компании Deiteriy, специализирующейся на защите информации. С момента внедрения стандарта компания «Атика» уже второй раз успешно проходит ежегодный сертификационный аудит, подтверждая высокий уровень о
25.04.2013 Платежные сервисы «Петербургского социального коммерческого банка» сертифицированы по стандарту PCI DSS

Компания Deiteriy, специализирующаяся на услугах в области информационной безопасности, завершила проект по сертификации карточных платежных сервисов «Петербургского социального коммерческого банка» (ПС
07.02.2013 Платежный шлюз Moneta.ru сертифицирован по стандарту PCI DSS

онные испытания по требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS). Консультантом и аудитором проекта выступила QSA-компания Deiteriy. «Монета.Ру» (Moneta.ru) — это электронная платежная система для безопасных денежных переводов в адрес интернет-магазинов и сервисов. Система является универсальным инструментом по при
15.01.2013 Сервис 2can сертифицирован Deiteriy на соответствие стандарту PCI DSS

бильного эквайринга 2can — выполнила требования информационной безопасности и успешно прошла сертификационный QSA-аудит на соответствие стандарту PCI DSS 2.0, который был проведен аудиторами компании Deiteriy. Как рассказали CNews в «Смартфине», 2can — это разработанный компанией инновационный сервис приема платежей по банковским картам Visa и MasterCard с помощью смартфона, мобильного прил
21.12.2012 Deiteriy сертифицировала платежный сервис Platiza.ru по стандарту PCI DSS

Компания Deiteriy провела сертификацию платежного сервиса Platiza.ru по стандарту безопасности платежных карт PCI DSS. Запуская новый проект микро-займов онлайн, руководство компании Platiza.ru приняло

13.12.2012 Deiteriy сертифицировала PayOnline на соответствие стандарту PCI DSS

Компания Deiteriy, сертифицированный PCI QSA-аудитор (Qualified Security Assessor), завершила проект по аудиту и сертификации процессингового центра PayOnline на соответствие требованиям международного

03.07.2012 Третий обучающий семинар по PCI DSS от Deiteriy состоялся в Санкт-Петербурге

С 18 по 19 июня 2012 г. в Санкт-Петербурге прошел третий двухдневный обучающий семинар на тему «Управление соответствием требованиям PCI DSS». Организатором мероприятия выступила компания Deiteriy — поставщик консультационных и аудиторских услуги в сфере информационных технологий и информационной безопасности. Предыдущие два подобных семинара компания провела в Москве в марте и

03.07.2012 Deiteriy протестировала интернет-сервисы ITonline Group на безопасность

Компания Deiteriy — поставщик консультационных и аудиторских услуги в сфере информационных технологий и информационной безопасности — сообщила о завершении проекта по анализу защищенности веб-сервисов р
27.06.2012 Deiteriy сертифицировала платежный сервис MainPay.ru по стандарту PCI DSS

Компания Deiteriy, поставщик услуг информационной безопасности, выполнила проект по модернизации платежного сервиса MainPay.ru, который завершился успешным прохождением компанией-заказчиком сертификацио
31.01.2012 Deiteriy сертифицировала платежный модуль uniPayment 2.0 по стандарту PA-DSS

оект по сертификации универсального платежного модуля uniPayment версии 2.0 согласно требованиям стандарта информационной безопасности PA-DSS. Все необходимые проверочные процедуры выполнила компания Deiteriy — сертифицированный PA-QSA-аудитор. Согласно правилам международных платежных систем, таких как MasterCard и Visa, все тиражируемые приложения, участвующие в обработке транзакций и про
09.11.2011 Deiteriy получила международный статус PA-QSA–аудитора по стандарту PA-DSS

Компания Deiteriy, поставщик услуг информационной безопасности, теперь обладает статусом аудитора безопасности платёжных приложений PA-QSA, дополнительно к уже имеющемуся статусу QSA-аудитора. Регулятор
17.08.2011 Deiteriy провела аудит процессингового центра PayOnline по стандарту PCI DSS 2.0

Компания Deiteriy завершила проект по модернизации системы менеджмента информационной безопасности компании PayOnline и сертификации процессингового центра PayOnline System по стандарту PCI DSS версии 2
22.06.2011 Deiteriy получила статус PCI QSA

Международный регулятор в сфере безопасности данных индустрии платежных карт Совет PCI SSC наделил компанию Deiteriy — поставщика услуг в сфере информационной безопасности — статусом Qualified Security Assessor (QSA). Теперь компания Deiteriy имеет право проведения сертификационного аудита инф
06.04.2011 «АТЛ Холдинг» модернизировал систему менеджмента ИБ с помощью Deiteriy

Компания Deiteriy в качестве консультанта приняла участие в проекте по модернизации системы менеджмента информационной безопасности компании «АТЛ Холдинг», предоставляющей широкий спектр логистических у

Публикаций - 75, упоминаний - 78

Deiteriy и организации, системы, технологии, персоны:

ID Finance - Platiza - Платиза 17 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 3
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 2
Multifactor - Мультифактор 132 2
ITonline Group 3 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Код Безопасности 812 2
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 49 2
Ланит - Лантер 37 2
Смартфин - 2can&ibox 48 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 1
Polywell Computers 25 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 1
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 1
Пассворк - Passwork 20 1
Ozon Fintech - Озон Финтех - Озон Финрешения 9 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 52 1
General Fusion 3 1
Монета НКО - PayAnyWay 12 1
Orion soft - Орион софт - 315 1
Многопрофильная процессинговая компания - МПК 4 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 1
Unitecsys - Юнитексис 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 1
Softline - Софтлайн 3743 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Telegram Group 2940 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Рексофт - Reksoft 488 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 1
Visa International 1993 29
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 28
American Express - Amex 338 12
JCB International 146 11
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
FF Group - Federal Finance Group 23 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Медиа Холдинг А1 3 1
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 11 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Space Biosphere Ventures 1 1
Почта России ПАО 2370 1
Adidas - Адидас 170 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Boeing 1031 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Assist - Ассист 218 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Best2Pay - Бест2пей 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Казанский метрополитен 15 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 35 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Центральная касса 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 16
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 48
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 28 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 430 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 5
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 5
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 5
Стандартизация - Standardization 2339 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Атомная энергетика - ТОКАМАК - тороидальная камера с магнитными катушками - Tokamak 42 3
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 397 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
PayOnline - электронная платёжная система 60 3
Ланит - Лантер - LAN-4Tap - Lan4Tap - Платежный модуль 10 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Google Maven 40 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 1
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 1
Pragmatic Tools Migrator 36 1
DESY European XFEL - X-Ray Free Electron Laser 5 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
U.S. Department of Defense - DARPA - 100 Year Starship 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
РАН СО ИЯФ - Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения - ВЭПП коллайдер - ускорительный комплекс 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 62 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 90 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 44 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 41 1
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync 55 1
Ред Софт - Ред Адм 145 1
Multifactor - Multipushed - Pushed 11 1
Orion soft - StarVault 36 1
Шустиков Сергей 19 16
Безгодов Евгений 7 7
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 5
Саломатов Илья 9 3
Абасалиев Марат 9 2
Левкевич Михаил 59 2
King Jeremy - Кинг Джереми 2 2
Pons Stanley - Понс Стэнли 7 2
Fleishmann Martin - Флейшман Мартин 7 2
Fleischmann Martin - Флейшман Мартин 3 2
Naranjo Brian - Нараньо Брайан 3 2
Lis Dariusz - Лис Дариус 2 2
Богаткин Алексей 31 2
Лукацкий Алексей 140 2
Комлев Владимир 35 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Акатьева Мария 2 1
Третьяков Дмитрий 5 1
Ершов Александр 4 1
Царев Евгений 30 1
Иванов Кирилл 20 1
Ситников Игорь 10 1
Седов Олег 6 1
Лукьянов Сергей 17 1
Пашуткин Денис 1 1
Степаненко Игорь 6 1
Шингарев Владимир 1 1
Гореликов Сергей 2 1
Павлов Руслан 2 1
Радченко Кирилл 3 1
Архипова Мона 2 1
Жукович Николай 1 1
Шаповалов Петр 1 1
Иванов Красимир 1 1
Костоусов Денис 1 1
Андреева Кристина 1 1
Ковалев Владимир 4 1
Аблеков Валерий 8 1
Cleeves Ilsedore - Кливс Илседор 1 1
Максимчук Анна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Солнечная система - Solar system 2569 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 5
Япония 13807 4
США - Калифорния 4829 4
Уран - планета Солнечной системы 550 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Европа Восточная 3138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 2
Созвездии Персей - Perseus 14 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 1
Земля - Северное полушарие 152 1
Китай - Чжэцзян 34 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 1
Созвездие Эридан - Eridanus, Eri - Epsilon Eridani - Эпсилон Эридана 21 1
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 102 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Франция - Кадараш 22 1
США - Мичиган - Анн-Арбор 12 1
Франция - Ницца 34 1
Казахстан - Республика 6048 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
Физика - Physics - область естествознания 2940 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 7
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 6
Молекула - Molecula 1102 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 6
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 5
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 5
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Английский язык 7030 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 166 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 2
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
CERN Courier 28 2
Nature 832 2
Phys.org 972 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Science Advances 35 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Physical Review Letters 164 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews Мишень 186 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
Practical Security Village 5 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Microsoft Ignite 44 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще