Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Deiteriy
Дейтерий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 80
Deiteriy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
|Ланит ГК 1160 1
|Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
|Ngenix 42 1
|Лантер 32 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
|Google Android 10751 2
|Apple iOS 5742 2
|Microsoft Windows 10 6676 1
|Лантер LAN-4Tap - Платежный модуль 3 1
|Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
|Sony Playstation Portable - Sony PSP 165 1
|Белов Евгений 5 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Акатьева Мария 2 1
|Ершов Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770421, в очереди разбора - 674103.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770421, в очереди разбора - 674103.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru