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Deiteriy Дейтерий
Deiteriy — это российская компания, специализирующаяся на услугах в сфере информационной безопасности, с узкой и глубокой экспертизой в области сертификации платежных систем. Основной профиль деятельности организации заключается в проведении аудита соответствия инфраструктуры банков, процессинговых центров, платежных шлюзов и приложений международным стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS, PCI PA-DSS, PCI P2PE). Компания позиционирует себя как поставщик услуг «под ключ», включающий не только финальный аудит, но и консультационную поддержку, обучение персонала и внедрение систем менеджмента информационной безопасности.
Описание деятельности и специализация
Ключевым отличием Deiteriy является наличие международных аккредитаций, позволяющих выводить заключения о соответствии клиентов на глобальный уровень. Компания обладает статусами PCI QSA (Qualified Security Assessor) и PCI PA-QSA (Payment Application Qualified Security Assessor), присвоенными Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC). Эти статусы позволяют Deiteriy проводить аудиты организаций и сертификацию программного обеспечения, результаты которых признаются мировыми платежными системами: Visa, MasterCard, American Express, Discover, JCB.
В 2014 году компания прошла программу контроля качества AQM (Assessor Quality Monitoring), подтвердив высокое качество своей работы. Позже Deiteriy получила уникальные на тот момент для российского рынка права проводить аудиты по стандарту PCI P2PE (Point-to-Point Encryption), став первой российской QSA-компанией с таким статусом. Это расширило спектр услуг, позволяя оценивать решения со сквозным шифрованием транзакций.
Сильные стороны компетенций компании включают:
- Глубокое понимание архитектуры платежных систем и требований регуляторов (включая Банк России и стандарты СТО БР ИББС).
- Наличие собственной исследовательской лаборатории для тестирования приложений по стандарту PA-DSS.
- Опыт работы с высоконагруженными системами, требующими адаптации криптографических решений под большие объемы транзакций.
- Участие в технических комитетах по стандартизации (ТК 362 «Защита информации») и статус организации-аудитора НП АБИСС.
Слабые стороны, выводимые из анализа публичной информации, связаны с узкой специализацией. Компания сильно зависит от цикла сертификации в платежной индустрии и регуляторных требований Visa/MasterCard. Отсутствие диверсификации в другие сферы ИБ (например, киберразведка или защита промышленных объектов) может ограничивать устойчивость к изменениям в структуре рынка платежей.
Лицензии и разрешения
Для легальной деятельности на рынке информационной безопасности в РФ компания обладает необходимыми государственными лицензиями:
- Лицензия ФСТЭК России на выполнение работ по технической защите конфиденциальной информации, включая защиту персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Это критически важно для работы с банковским сектором и государственными структурами.
- Международные статусы от PCI SSC: QSA, PA-QSA, а также региональные права на проведение аудитов в Европе (CEMEA и Europe).
Клиенты и деловые связи
Портфель клиентов Deiteriy состоит преимущественно из финансовых организаций, операторов платежных систем и IT-компаний, разрабатывающих финансовые продукты.
Ключевые клиенты:
- Сбербанк (Банковский сектор). Аудит процессингового центра по стандарту PCI DSS 3.2. Сотрудничество характеризуется работой со сложной высоконагруженной инфраструктурой.
- RURU («Национальная Сервисная Компания», Финтех/Эквайринг). Регулярный аудит платежного сервиса, подтверждение защиты данных при онлайн-платежах.
- PayOnline (Интернет-эквайринг). Многолетнее сотрудничество, модернизация системы менеджмента ИБ и сертификация по PCI DSS.
- Platiza.ru (Онлайн-кредитование/Платежный сервис). Сертификация платежной инфраструктуры на уровне Level 1.
- Safedata (Дата-центры). Консультирование и подготовка к сертификации систем менеджмента ИБ по ISO 27001, а также аудит соответствия дата-центра PCI DSS.
Деловые связи: Компания взаимодействует с разработчиками платежных решений, выступая не только как аудитор, но и как консультант на ранних этапах проектирования. Примеры партнеров: ГК «Ланит» (сертификация модуля Lan4Tap), Uniteller/Unitecsys (сертификация uniPayment), ITonline Group (тестирование на проникновение). Deiteriy также сотрудничает с международными организациями, такими как Британский институт стандартов (BSI), являясь участником программы ассоциированных консультантов.
Продукты и технологии
Deiteriy не производит коммерческого программного обеспечения для конечных пользователей, а предоставляет услуги аудита и консалтинга.
Основные услуги:
- QSA-аудит PCI DSS: Проверка инфраструктуры организаций на соответствие требованиям безопасности данных платежных карт. Включает тесты на проникновение (Penetration Testing) и сканирование уязвимостей (ASV).
- PA-QSA аудит PCI PA-DSS: Сертификация программных продуктов (платежных приложений) в собственной лаборатории Deiteriy.
- Aудит PCI P2PE: Оценка решений со сквозным шифрованием данных карт с момента ввода до процессинга.
- Консалтинг и внедрение СМИБ: Разработка политик безопасности, обучение персонала (семинары по управлению соответствием), подготовка к сертификации по ISO 27001.
Технологии: Используются методы активного анализа защищенности, моделирование атак (Red Teaming), криптографический анализ шифрования данных в движении и покое. Компания применяет подходы к управлению уязвимостями, включая их категорирование по уровням критичности. Собственных запатентованных продуктов нет, но есть методология подготовки к аудитам, отрабатываемая на проектах с крупными банками.
Конкуренция
Рынок аудита PCI DSS в России ограничен количеством организаций, имеющих международную аккредитацию.
10 конкурирующих компаний на российском рынке:
- ГК «Инфосистемы Джет» (Jet InfoSystems) — спектр услуг ИБ, включая аудит.
- Positive Technologies — участник рынка тестирования на проникновение и аудита безопасности.
- СКБ Контур — предоставляет услуги по информационной безопасности и соответствию стандартам.
- Код Безопасности
- Kaspersky Lab
- ИТМО (Центр компетенций) — научные и прикладные разработки в области ИБ.
- Современные технологии (МТС) — подразделение МТС, занимающееся аудитом безопасности.
- ГК «Тензор» — специализируется на защите информации и криптографии.
- Элтекс — услуги в области ИБ и сертификации.
- Ростелеком-Солар — услуги по аудиту и защите информационных систем.
Зарубежные аналоги:
- Coalfire Systems (США) — один из мировых лидеров в области PCI DSS compliance услуг.
- NCC Group (Великобритания) — международная компания, предоставляющая услуги тестирования на проникновение и аудита ИБ.
- BDO IT Advisory (Глобальная сеть, офисы в РФ) — крупные аудиторские компании, имеющие QSA-аудиторов.
Цитата
«Особенности выполнения сертификационного QSA-аудита в Сбербанке связаны, в основном, с размером его платёжной инфраструктуры и внушительными объёмами эмиссии и эквайринга платёжных карт... Мы высоко оцениваем профессионализм специалистов Сбербанка, они доказали, что способны ежедневно решать сложные задачи в нестандартных условиях». Сергей Шустиков, генеральный директор компании Deiteriy (источник: CNews)
Информация актуальна на 17.06.2026
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СОБЫТИЯ
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|14.03.2017
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Сбербанк сертифицирован Deiteriy по стандарту PCI DSS 3.2
Аудиторы компании Deiteriy установили, что карточный бизнес Сбербанка соответствует международным требованиям по информационной безопасности. Положительное заключение было сделано по итогам тщательного изучения
|14.06.2016
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Deiteriy получила право проводить аудиты платежных решений и приложений по стандарту PCI P2PE
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«Народный Банк Казахстана» подтвердил соответствие требованиям PCI DSS
Аудиторы компании Deiteriy предоставили официальное заключение о соответствии процессов эквайринга платежных карт «Народного Банка Казахстана» требованиям стандарта PCI DSS 3.1. Выполненный проект включал в себя
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Deiteriy сертифицировала латвийский платежный шлюз Bilderlings Pay по стандарту PCI DSS
Компания Deiteriy, поставщик услуг информационной безопасности в платежной индустрии, провела сертификационный аудит латвийского платежного шлюза компании Bilderlings Pay на соответствие требованиям PCI
|19.08.2015
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Аудиторы Deiteriy подтвердили соответствие «Многопрофильной Процессинговой Компании» стандарту PCI DSS
Процессинговой Компании» (МПК) на соответствие требованиям стандарта PCI DSS. По результатам аудита установлено, что компания полностью соответствует требованиям стандарта, сообщили CNews в компании Deiteriy. Выполняя процессинг операций с использованием платежных карт, «Многопрофильная Процессинговая Компания» с 2011 г. регулярно проходит сертификацию по стандарту безопасности данных инду
|15.05.2014
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Deiteriy прошла проверку качества своих услуг в области аудита ИБ
Компания Deiteriy — поставщик услуг информационной безопасности, обладающий статусами PCIQSA и PCIPA-QSA — успешно прошла проверку качества оказываемых ею услуг в области аудита информационной безопасно
|28.03.2014
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Deiteriy провела аудит Best2Pay на соответствие стандарту PCI DSS
в. Полученный сертификат высшего уровня (Level 1) позволяет компании обрабатывать неограниченное количество транзакций по банковским платёжным картам. Об этом CNews сообщили в российской QSA-компании Deiteriy, которая провела работы по сертификации лондонского подразделения компании Best2Pay. Deiteriy является поставщиком услуг информационной безопасности и уполномочена выполнять сер
|02.07.2013
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Соответствие платёжного шлюза MainPay стандарту PCI DSS подтверждено аудиторами Deiteriy
ательских данных, разместили все оборудование в защищенном дата-центре и организовали процессы управления всеми внедренными средствами защиты. Помогли им в этой ответственной работе эксперты компании Deiteriy, специализирующейся на защите информации. С момента внедрения стандарта компания «Атика» уже второй раз успешно проходит ежегодный сертификационный аудит, подтверждая высокий уровень о
|25.04.2013
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Платежные сервисы «Петербургского социального коммерческого банка» сертифицированы по стандарту PCI DSS
Компания Deiteriy, специализирующаяся на услугах в области информационной безопасности, завершила проект по сертификации карточных платежных сервисов «Петербургского социального коммерческого банка» (ПС
|07.02.2013
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Платежный шлюз Moneta.ru сертифицирован по стандарту PCI DSS
онные испытания по требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS). Консультантом и аудитором проекта выступила QSA-компания Deiteriy. «Монета.Ру» (Moneta.ru) — это электронная платежная система для безопасных денежных переводов в адрес интернет-магазинов и сервисов. Система является универсальным инструментом по при
|15.01.2013
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Сервис 2can сертифицирован Deiteriy на соответствие стандарту PCI DSS
бильного эквайринга 2can — выполнила требования информационной безопасности и успешно прошла сертификационный QSA-аудит на соответствие стандарту PCI DSS 2.0, который был проведен аудиторами компании Deiteriy. Как рассказали CNews в «Смартфине», 2can — это разработанный компанией инновационный сервис приема платежей по банковским картам Visa и MasterCard с помощью смартфона, мобильного прил
|21.12.2012
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Deiteriy сертифицировала платежный сервис Platiza.ru по стандарту PCI DSS
Компания Deiteriy провела сертификацию платежного сервиса Platiza.ru по стандарту безопасности платежных карт PCI DSS. Запуская новый проект микро-займов онлайн, руководство компании Platiza.ru приняло
|13.12.2012
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Deiteriy сертифицировала PayOnline на соответствие стандарту PCI DSS
Компания Deiteriy, сертифицированный PCI QSA-аудитор (Qualified Security Assessor), завершила проект по аудиту и сертификации процессингового центра PayOnline на соответствие требованиям международного
|03.07.2012
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Третий обучающий семинар по PCI DSS от Deiteriy состоялся в Санкт-Петербурге
С 18 по 19 июня 2012 г. в Санкт-Петербурге прошел третий двухдневный обучающий семинар на тему «Управление соответствием требованиям PCI DSS». Организатором мероприятия выступила компания Deiteriy — поставщик консультационных и аудиторских услуги в сфере информационных технологий и информационной безопасности. Предыдущие два подобных семинара компания провела в Москве в марте и
|03.07.2012
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Deiteriy протестировала интернет-сервисы ITonline Group на безопасность
Компания Deiteriy — поставщик консультационных и аудиторских услуги в сфере информационных технологий и информационной безопасности — сообщила о завершении проекта по анализу защищенности веб-сервисов р
|27.06.2012
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Компания Deiteriy, поставщик услуг информационной безопасности, выполнила проект по модернизации платежного сервиса MainPay.ru, который завершился успешным прохождением компанией-заказчиком сертификацио
|31.01.2012
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Deiteriy сертифицировала платежный модуль uniPayment 2.0 по стандарту PA-DSS
оект по сертификации универсального платежного модуля uniPayment версии 2.0 согласно требованиям стандарта информационной безопасности PA-DSS. Все необходимые проверочные процедуры выполнила компания Deiteriy — сертифицированный PA-QSA-аудитор. Согласно правилам международных платежных систем, таких как MasterCard и Visa, все тиражируемые приложения, участвующие в обработке транзакций и про
|09.11.2011
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Deiteriy получила международный статус PA-QSA–аудитора по стандарту PA-DSS
Компания Deiteriy, поставщик услуг информационной безопасности, теперь обладает статусом аудитора безопасности платёжных приложений PA-QSA, дополнительно к уже имеющемуся статусу QSA-аудитора. Регулятор
|17.08.2011
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Deiteriy провела аудит процессингового центра PayOnline по стандарту PCI DSS 2.0
Компания Deiteriy завершила проект по модернизации системы менеджмента информационной безопасности компании PayOnline и сертификации процессингового центра PayOnline System по стандарту PCI DSS версии 2
|22.06.2011
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Deiteriy получила статус PCI QSA
Международный регулятор в сфере безопасности данных индустрии платежных карт Совет PCI SSC наделил компанию Deiteriy — поставщика услуг в сфере информационной безопасности — статусом Qualified Security Assessor (QSA). Теперь компания Deiteriy имеет право проведения сертификационного аудита инф
|06.04.2011
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«АТЛ Холдинг» модернизировал систему менеджмента ИБ с помощью Deiteriy
Компания Deiteriy в качестве консультанта приняла участие в проекте по модернизации системы менеджмента информационной безопасности компании «АТЛ Холдинг», предоставляющей широкий спектр логистических у
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