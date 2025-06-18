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Радченко Кирилл


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Т2 и Paygine приступили к разработке электронных средств платежа в мобильном приложении оператора 1
07.10.2015 «Юнистрим» и Best2Pay разработали сервис для переводов card2cash 1
28.03.2014 Deiteriy провела аудит Best2Pay на соответствие стандарту PCI DSS 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Радченко Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Deiteriy - Дейтерий 72 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4181 1
Best2Pay - Бест2пей 8 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Visa International 1955 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5172 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 910 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1197 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4113 1
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Африка - Африканский регион 3524 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Турция - Турецкая республика 2427 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1026 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1307 1
Аудит - аудиторский услуги 2833 1
Паспорт - Паспортные данные 2606 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6573 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49412 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177055.
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