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ПСКБ ПСК банк Петербургский социальный коммерческий банк

ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.08.2026 Почти в четыре раза выросло число запросов о недоступности банковских сайтов в «Поиске Яндекса» 1
02.05.2024 ПСКБ подключил B2B-переводы через СБП при помощи решения компании eKassir 3
27.05.2021 ПСКБ внедрил облачный AML-сервис для онлайн-проверки платежных документов 2
24.07.2018 LWCOM построил центр обработки данных для «Петербургского социального коммерческого банка» 3
29.01.2018 «МультиКарта» подключила сервис Samsung Pay трем банкам-партнерам 1
05.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны более чем в 80 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания в Европе и СНГ 2
25.04.2013 Платежные сервисы «Петербургского социального коммерческого банка» сертифицированы по стандарту PCI DSS 3
22.04.2013 Объем обработанных «МультиКартой» операций в первом квартале 2013 г. вырос на 14% 1
28.03.2013 «Петербургский социальный коммерческий банк» и «МультиКарта» запустили сервис по оплате услуг провайдеров в банкоматах банка 2
11.03.2013 Россияне оплатили через интернет более 984 млн руб. налоговых платежей 4
06.03.2013 Услуги идентификации и пополнения веб-кошелька ПСКБ доступны в пунктах системы Contact 3
29.10.2012 Более 370 млн руб. налоговой задолженности россияне оплатили через интернет 4
02.10.2012 Free-lance.ru начинает проводить все проекты по аккредитиву или договору подряда 2
12.09.2012 Терминальная сеть «Кассира.нет» начала принимать платежи в пользу «Единого кошелька» 2
29.08.2012 С помощью сервиса ФНС России россияне оплатили более 321 млн руб. налоговой задолженности 4
28.05.2012 Более 243 млн руб. налоговой задолженности оплатили россияне через интернет 2
04.04.2012 С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на 198 млн руб. 4
06.02.2012 С помощью сайта ФНС России налоговую задолженность оплатили около 212 тыс. человек 4
31.01.2012 С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на сумму более 150 млн руб. 4
25.01.2012 «ПСК Банк» выпустил мобильную версию «Веб-Кошелька» для Android-смартфонов 3
24.01.2012 К проекту ФНС России по оплате налоговой задолженности в режиме онлайн присоединились еще 2 банка 4
12.12.2011 Налогоплательщики предпочитают оплачивать задолженность по налогам с помощью онлайн-сервисов 2
08.12.2011 Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать налоговую задолженность в режиме онлайн 1
24.11.2011 На сайте ФНС можно оплатить налоги через ПСКБ с помощью интернет-сервиса «Веб-кошелёк» 2
01.10.2010 «ТТК-Северо-Запад» объединил отделения ПСКБ в Санкт-Петербурге и Гатчине в единую корпоративную сеть 2
01.06.2010 Tele2 запустил онлайн-сервис пополнения счета с помощью банковских карт Visa и MasterCard 2
29.04.2008 «Терминальщики» отнимут штрафы у ГИБДД 1
03.04.2008 Метрополитен превратит платежные терминалы в клоны 2
04.03.2008 Платежные терминалы мечтают о двукратном росте 2
14.12.2007 Терминалам и банкоматам удвоили плату за метро 2
02.10.2007 «Ланк Телеком» заключил договор с владельцем «Кассира.Нет» 3
09.07.2007 «Метроком» и ПСКБ продадут телефонные карты 2
05.03.2007 "Петербургский социальный коммерческий банк" запустил систему "Кассира.нет" 1
10.01.2007 ПСКБ ввел собственную платежную систему 2
20.05.2004 Система e-port расширила сотрудничество с банками 1

Публикаций - 35, упоминаний - 83

ПСКБ и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 3
Новоплат 8 3
Metrocom - Метроком 89 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - Ланк-Телеком 13 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - ЛАНК Телеком 15 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Samsung Electronics 11062 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3340 1
Cisco Systems 5372 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
LWCOM - ЛВКОМ Проект 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 11
СБ Банк - Судостроительный банк 59 10
ГПБ - Газпромбанк 1269 10
ПСБ - Промсвязьбанк 962 10
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 10
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 8
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 8
NanduQ - Qiwi 1013 6
ВТБ - ВТБ24 671 4
Центр-инвест КБ 65 3
Инбанк 6 3
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 3
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Visa International 1993 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Кредит Европа банк 67 1
ККБ - Консервативный коммерческий банк - Краскомбанк 17 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Мобильные городские платежи 2 1
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 41 1
Платина КБ 30 1
БМБ - Богородский Муниципальный Банк 1 1
Агрохимбанк 5 1
Севергазбанк - Банк СГБ 11 1
Erste Group Bank AG - Эрсте банк 4 1
Русский ипотечный банк 5 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Еврокомбанк 1 1
КОМТЕХ-банк КБ 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
АльфаСтрахование СГ 393 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3302 11
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5653 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18109 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5502 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29684 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9662 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2315 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36159 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12192 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26292 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9291 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26777 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18015 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3258 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5861 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1656 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8646 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1080 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6215 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1839 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6483 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16208 1
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FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 154 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5198 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13116 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4182 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6672 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12891 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 91 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
Visa Verified By Visa 62 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 20 1
ЦФТ AML - ЦФТ ЦФТAnti-money laundering 2 1
Google Android 15236 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3550 1
Samsung Galaxy 1035 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 899 1
Samsung Pay 296 1
Apple iPhone 6 4861 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 1
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Сивцов Константин 5 3
Кусков Денис 221 3
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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