ПСКБ подключил B2B-переводы через СБП при помощи решения компании eKassir

Банк ПСКБ, специализирующийся на обслуживании юридических лиц, подключил B2B-переводы через Систему быстрых платежей. Этот сервис позволяет клиентам банка, ИП и юрлицам, совершать онлайн-расчет друг с другом.

Финансовые операции по сценарию B2B выполняются почти мгновенно. Получатель передает сгенерированный в интернет-банке QR-код или платежную ссылку клиенту-отправителю, который использует их для быстрой оплаты по СБП.

Подключение нового сервиса ПСКБ самостоятельно реализовал на основе решения «eKassir Адаптер для СБП». Специалисты компании eKassir оказали техническую поддержку и предоставили стандартизированные документированные API для интеграции платежного сценария с системами банка.

«Система быстрых платежей уже зарекомендовала себя как удобный, быстрый и легкий способ отправлять и получать безналичные переводы в режиме 24/7. B2B – это модель продаж, когда одна компания поставляет продукт другой, то есть бизнес взаимодействует между собой. Данный способ расширяет для клиентов ПСКБ возможности расчетов с партнерами и контрагентами. Помимо продажи материальных товаров, в B2B также развита сфера услуг, в которой работают рекламные и маркетинговые агентства, и многие другие виды бизнеса. АО Банк «ПСКБ» предлагает данный сервис всем заинтересованным клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», — отметили в банке.

Коммерческий директор eKassir Елена Вайсбанд отметила: «Система быстрых платежей — эффективный инструмент для удобного и быстрого проведения безналичных переводов, позволяющий удешевить взаиморасчеты в B2B-сегменте. Он непрерывно совершенствуется: годом ранее был запущен сценарий оплаты в пользу государственных органов (C2G), развивается сервис трансграничных платежей. С первого мая 2024 г. начнут действовать новые условия для Me2Me-переводов: граждане смогут перемещать между своими счетами в разных банках до 30 млн руб. в месяц по СБП. Решение «eKassir Адаптер для СБП» поддерживает все разработанные сценарии оплаты, включая начисление кэшбека и возмещение денежных средств по диспутам Системы быстрых платежей. Внедрение нашего ПО в банках позволяет обеспечить более выгодные условия их клиентам из различных сегментов рынка».