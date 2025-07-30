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Медведев Алексей


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 AUXO и «Открытая мобильная платформа» заключили партнерское соглашение 1
09.02.2024 «Ростелеком» развернет цифровую инфраструктуру в Богучанском районе Красноярского края 1
01.11.2023 Auxo стала партнером «Лаборатории Касперского» 1
30.10.2023 «К2тех» разработала автоматизированную систему мониторинга хвостохранилищ «Оазис» 1
25.10.2022 «Крок» и «Полюс» создадут систему мониторинга и управления хвостохранилищами 1
30.08.2022 Поставки серверов в Россию упали в 5 раз 1
19.04.2022 В российской электронике дикая нехватка кадров. Специалистам нужны хорошие зарплаты, но шансов на их рост не видно 1
15.04.2022 У властей новый план по развитию российской электроники. Страна потратит сотни миллиардов на техпроцессы 90 и 28 нм 1
21.12.2020 Стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital 1
28.10.2014 ИТ-инфраструктуру трех российских академий наук объединят «для оптимизации документооборота» 1
26.06.2013 Mailbrand планирует втрое увеличить объемы продаж с помощью Microsoft Dynamics CRM Online 1
23.09.2010 Направление аудита и консалтинга Leta IT-company возглавил экс-руководитель отдела ИБ «Евросети» 2
06.03.2009 «Евросеть» модернизировала систему защиты на базе ПО Cisco Security Agent 1
31.10.2008 СУЭК создала централизованную систему управления доступом 1
30.10.2008 BCC построила инфраструктуру универсального доступа в СУЭК 1
21.10.2008 ВСС внедрила «Мобильный офис» в СУЭК 1
24.09.2008 Процессный подход в ИТ-службе: пример СУЭК 1
29.04.2008 «Терминальщики» отнимут штрафы у ГИБДД 1
03.04.2008 Метрополитен превратит платежные терминалы в клоны 1
04.03.2008 Платежные терминалы мечтают о двукратном росте 2
28.02.2008 Symantec и «Инфосистемы Джет» завершили проект для «Евросети» 1
14.12.2007 Терминалам и банкоматам удвоили плату за метро 1
15.10.2002 Российский рынок rich-media рекламы консолидируется 1
12.02.2002 Content Investments приобрела A.M.PR и Adverso.Ru 1
28.08.2001 Открыта новая баннерообменная сеть RBE 1
09.07.2001 Content Investments: настоящий интернет-инвестор должен быть виртуальным! 1
04.07.2001 HighWay.ru продал доли в Ricn.ru, Aska.ru, Hostcentre.ru и Runet.ru за $70 тыс. 1
04.07.2001 Content Investments купила доли в 4 российских проектах 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Медведев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Hostcentre.ru 4 3
Cisco Systems 5174 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1191 2
Microsoft Corporation 24973 1
Leta IT-company 135 1
SAP SE 5358 1
8616 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 650 1
Корус Консалтинг ГК 1276 1
Citrix Systems 827 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1162 1
Naumen - Наумен 658 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 167 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
Intel Corporation 12365 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4274 1
IBM - International Business Machines Corp 9490 1
Крок - Croc 1788 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 176 1
Oracle Corporation 6783 1
ХайТэк - Hi-Tech 212 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5095 1
К2Тех 186 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 232 1
Ростелеком 10057 1
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 255 1
РАН ДВО ВЦ - Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 3 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 4
ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 34 4
Евросеть 1412 3
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 3
Золотое яблоко 20 1
QPDigital 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7800 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Promo.ru 37 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 910 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 303 1
Mailbrand - МейлБрэнд 5 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5123 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1426 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3467 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 104 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1034 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29840 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10743 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32558 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11571 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21487 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31004 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3019 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16614 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12540 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7242 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25108 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25223 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22172 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12996 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28455 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13197 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14104 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10911 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3892 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2274 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1589 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 394 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4319 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15859 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1543 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 918 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1001 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 864 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1055 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 793 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 79 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4144 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 284 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 367 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 417 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5458 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1433 2
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 32 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 178 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 290 1
ICQ Club 4 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 298 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Security Response 19 1
Microsoft Dynamics 1181 1
ЭЛАР Саперион 43 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
NVision Барьер 688 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 98 1
Cisco Security 15 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 330 1
Кусков Денис 221 3
Сивцов Константин 5 3
Шиденко Кирилл 11 2
Канаев Дмитрий 9 2
Борисов Юрий 121 2
Брыкин Арсений 55 2
Чёрный Константин 2 2
Минаев Игорь 3 1
Чернин Роман 10 1
Бакулева Наталья 1 1
Бокарев Тимофей 36 1
Поташев Максим 9 1
Бар-Бирюкова Мария 99 1
Тимофеев Алексей 7 1
Акимов Евгений 39 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Мишустин Михаил 703 1
Шпак Василий 247 1
Мустафаев Тимур 13 1
Гузик Сергей 2 1
Красноперов Константин 2 1
Заренин Андрей 47 1
Травин Андрей 3 1
Покровская Юлия 1 1
Воробьев Владислав 2 1
Вальвачев Денис 2 1
Бурмистров Михаил 34 1
Кадер Михаил 13 1
Симин Константин 1 1
Коробчинская Алла 1 1
Харций Марианна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18082 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2594 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 3
Украина 7706 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 532 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17685 2
Казахстан - Республика 5701 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1106 1
Беларусь - Белоруссия 5908 1
Венгрия 842 1
Индонезия - Республика 986 1
Грузия 1265 1
Болгария - Республика 780 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1055 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 126 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2561 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1246 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1757 1
Россия - СФО - Кемеровская область 959 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 927 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 641 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3167 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Земля - планета Солнечной системы 10510 1
Россия - СФО - Красноярский край - Богучанский район - Богучаны 19 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1471 1
Россия - СФО - Республика Тыва 338 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49858 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 845 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3593 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14441 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6027 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8062 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5656 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6099 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3120 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30732 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25131 2
Аренда 2519 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3683 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 586 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2508 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6617 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2850 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3576 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1471 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5155 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11227 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 143 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 669 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19594 1
Импортозамещение - параллельный импорт 534 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1414 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10331 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6594 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2432 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6214 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7561 1
Аудит - аудиторский услуги 2890 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10298 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1616 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4207 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5812 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2033 2
Ведомости 1115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
INFOLine-Аналитика 62 1
РАН - Российская академия наук 1956 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 162 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 22 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
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