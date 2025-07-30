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Медведев Алексей
УПОМИНАНИЯ
Медведев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кусков Денис 221 3
|Сивцов Константин 5 3
|Шиденко Кирилл 11 2
|Канаев Дмитрий 9 2
|Борисов Юрий 121 2
|Брыкин Арсений 55 2
|Чёрный Константин 2 2
|Минаев Игорь 3 1
|Чернин Роман 10 1
|Бакулева Наталья 1 1
|Бокарев Тимофей 36 1
|Поташев Максим 9 1
|Бар-Бирюкова Мария 99 1
|Тимофеев Алексей 7 1
|Акимов Евгений 39 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Мишустин Михаил 703 1
|Шпак Василий 247 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Гузик Сергей 2 1
|Красноперов Константин 2 1
|Заренин Андрей 47 1
|Травин Андрей 3 1
|Покровская Юлия 1 1
|Воробьев Владислав 2 1
|Вальвачев Денис 2 1
|Бурмистров Михаил 34 1
|Кадер Михаил 13 1
|Симин Константин 1 1
|Коробчинская Алла 1 1
|Харций Марианна 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2033 2
|Ведомости 1115 1
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