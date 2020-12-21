Стартап по оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тысяч от QPDigital

ИТ-стартап по разработке облачных решений для оптимизации бизнес-процессов ABM Cloud привлек $640 тыс. на развитие продукта и выход на новые рынки. Средства были получены в раунде А от венчурного фонда QPDigital.

ABM Cloud разрабатывает и внедряет облачные решения для оптимизации процессов в цепи поставок. Основной продукт компании — это ABM Inventory, автоматизированная система управления товарными запасами, которая обеспечивает баланс между гарантированным наличием нужного клиенту товара и поддержанием минимальных запасов на складе. У ABM Cloud уже более 350 успешных проектов на Украине, в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Грузии, Венгрии, Болгарии, Мьянме, Индонезии, ОАЭ и других.

В портфеле компании есть решения для автоматизации всей цепочки поставок: управление запасами (производство, дистрибуция, ритейл), управление транспортом, управление полочным пространством (мерчандайзингом), управление складами, управление финансами, платформа лояльности, управление торговыми агентами, мобильная аналитика и платформа для маркетплейса. Среди клиентов ABM Cloud — Novus, «Наша Ряба», WOG, «Эпицентр», «Цитрус», «Золотое яблоко» и многие другие.

«Мы очень рады, что ребята из команды QPDigital стали не просто нашими инвесторами, но и стратегическими партнерами, которые помогут в развитии нашей компании. У нас большие планы по развитию продуктов и освоению новых рынков, созданию инновационной платформы. Полученные инвестиции помогут нам быстрее реализовать задуманное и принести дополнительную ценность клиентам», — сказал Алексей Медведев, CEO ABM Cloud.

«Мы давно следим за тем, как набирает обороты тренд на оптимизацию процессов в цепи поставок с использованием современных алгоритмов и машинного обучения, но только у ребят получилось вывести на рынок продукт без компромисса. Сложно переоценить ту пользу, которую могут принести подобные решения крупным производствам, поставщикам и ритейлерам», — отметил Денис Вальвачев, CEO и управляющий партнер QPDigital.

QPDigital — венчурный фонд, который специализируется на ранних раундах инвестиций: от pre-seed до раунда А. Инвестиционный фокус фонда направлен на стартапы из индустрий It-logistics, Digital Healthcare, Game Dev, Blockchain и AI. В портфеле QPDigital шесть сделок с общим объемом инвестиций на $2,6 млн. Целевой объем фонда $100 млн.