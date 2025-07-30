AUXO и «Открытая мобильная платформа» заключили партнерское соглашение

ИТ-интегратор AUXO и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик российской мобильной ОС «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», объявляют о партнерстве в области развития безопасной корпоративной мобильной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов. Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов.

Платформа «Аврора Центр» обеспечивает эффективное управление устройствами любого форм-фактора на ОС «Аврора», российских дистрибутивах Linux и ОС Android, позволяет администраторам системы вводить устройства в эксплуатацию, назначать политики и конфигурации на устройства и группы устройств, устанавливать приложения на мобильные устройства без участия пользователя, а также предоставляет корпоративную витрину приложений.

Активное развитие, современный интерфейс, сертификация ФСТЭК УД4 и ФСБ АК3/КС3, а также растущая экосистема делают ОС «Аврора» и «Аврора Центр» стратегическим выбором российского бизнеса. Продукты «Открытой мобильной платформы» используются в крупных государственных компаниях и организациях и формируют безопасную мобильную среду, гарантируя защищенный доступ сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.

AUXO совместно с «Открытой мобильной платформой» будут развивать компетенции специалистов по продуктам ОС «Аврора» и «Аврора Центр» для повышения качества услуг в области защиты корпоративных данных для клиентов.

«Корпоративные данные являются важным активом для большинства компаний, поэтому забота об их безопасности становится ключевым условием сохранения репутации и работоспособности бизнеса. Синергия компетенций компаний AUXO и «Открытая мобильная платформа» позволят выйти на новый уровень защиты корпоративных данных для наших клиентов», – Алексей Медведев, руководитель направления информационной безопасности AUXO.

«Корпоративная мобильность сейчас — это целевая платформа для реализации бизнес-процессов с применением разных сценариев BYOD, COBO, COPE, and CYOD. Эксплуатантами являются ИТ-подразделения, которые учитывают требования со стороны ИБ-подразделения. Применение решений "Открытой мобильной платформы" заказчиками позволит компании AUXO расширить покрытие задач бизнеса, ИТ и ИБ», — Андрей Макаренко, менеджер по технологическому развитию партнеров «Открытой мобильной платформы».