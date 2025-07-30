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COBO Corporate Owned Business Only Корпоративная собственность, предназначенная только для работы
УПОМИНАНИЯ
COBO и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
|Зубов Михаил 3 1
|McQuire Nick - МакКуайр Ник 2 1
|Robinson Terrance - Робинс Терранс 1 1
|Степанов Владимир 87 1
|Калинин Александр 171 1
|Эйгес Павел 102 1
|Бардина Елена 7 1
|Юров Федор 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151442 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 2
|Россия - ЦФО - Ивановская область 533 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
|Gartner - Гартнер 3583 1
|CCS Insight 22 1
|Enterprise Mobility Exchange 1 1
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