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COBO Corporate Owned Business Only Корпоративная собственность, предназначенная только для работы


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 AUXO и «Открытая мобильная платформа» заключили партнерское соглашение 1
02.12.2021 Россияне создали смартфон, работающий на ОС «Касперского» 1
28.04.2020 Компании готовы отказаться от BYOD в пользу COPE 2
10.07.2018 Анализируй то, цифровизируй это: как корпоративная мобильность меняет бизнес 1
30.03.2018 Корпоративные закупки мобильных устройств выросли на 7% 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

COBO и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 460 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 649 1
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Бакка Софт - Bacca 14 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 426 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 924 1
Google LLC 12033 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5095 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 316 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Цифра ГК 2497 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
Alaska Airlines 13 1
Газпром ПАО 1378 1
Роснефть НК - нефтяная компания 521 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 626 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14181 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29840 4
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 18 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24950 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26371 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11773 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5993 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14730 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2581 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7910 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11715 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12486 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12702 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 1
EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 8 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 185 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1061 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 9 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1497 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2050 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 562 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54287 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13074 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6571 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12540 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9030 1
Google Android устройства-девайсы 760 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3892 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9808 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25223 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7186 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5343 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25108 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10178 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1494 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14104 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9963 1
Application store - магазин приложений 1288 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10743 1
Google Android 14401 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 895 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 937 2
Apple iOS 8036 1
StatCounter 426 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 129 1
ОТВ Аврора Маркет 19 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 118 1
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Эйгес Павел 102 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3723 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14441 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49858 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9475 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2695 1
Всероссийская перепись населения 181 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3120 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1414 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10331 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3234 1
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1472 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2033 1
Gartner - Гартнер 3583 1
CCS Insight 22 1
Enterprise Mobility Exchange 1 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 250 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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