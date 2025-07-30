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CYOD Choose your own device "Выбери свое устройство"


УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 AUXO и «Открытая мобильная платформа» заключили партнерское соглашение 1
10.07.2018 Анализируй то, цифровизируй это: как корпоративная мобильность меняет бизнес 1
22.01.2018 Должен ли бизнес закупать мобильные устройства для сотрудников? 1
29.06.2017 Lenovo представила новые решения в сегменте ПК для корпоративных пользователей 1
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 1
26.12.2014 Дмитрий Стуров - Планируем сокращать число валютных ИБ-контрактов в пользу рублевых и прорабатывать вопросы импортозамещения 1
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 1
22.04.2014 Мобилизация может стать лекарством от застоя 1
01.08.2013 Цены на трафик сдерживают рост корпоративной мобильности 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

CYOD и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4484 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 2
АйТи 1396 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
Broadcom - VMware 2420 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5095 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
Check Point Software Technologies 775 1
Fortinet 397 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 479 1
Lenovo Group 2319 1
SAP CIS - САП СНГ 857 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 1
X Corp - Twitter 2891 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 460 1
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МегаФон 9456 1
Samsung Electronics 10425 1
Ростелеком 10057 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13506 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Citrix Systems 827 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2077 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
ЛайфТелеком - Телфин 237 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Цифра ГК 2497 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 1
АйТи Центр корпоративной мобильности компании 24 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 1
Телеком-защита 53 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 2
Microsoft - LinkedIn 667 1
ВТБ Лизинг 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7800 1
Почта России ПАО 2194 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 315 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 626 1
Новард УК - Novard 72 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14181 8
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Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3057 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21379 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2634 2
Google Android 14401 2
Apple iOS 8036 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 895 2
Linux OS 10395 1
StatCounter 426 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 1
Nvidia Quadro GPU 249 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5061 1
Google Play - Google Store - Android Market 3376 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 804 1
Apple - App Store 2954 1
Intel Core - Семейство процессоров 1220 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 19 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 259 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1433 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 147 1
Microsoft Office 365 963 1
МТС Мобильные сотрудники 114 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4849 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Stafory - робот Вера 345 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 937 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
Polycom RSS 2 1
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 1
Meta - Facebook Places 5 1
Касперская Наталья 299 1
Эйгес Павел 102 1
Яппаров Тагир 103 1
Семчук Иван 12 1
Чапчаев Андрей 55 1
Бычек Владимир 11 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Деверилин Павел 34 1
Захаренко Максим 56 1
Ковалев Виктор 40 1
Василенко Александр 92 1
Стуров Дмитрий 33 1
Салов Антон 38 1
Байков Борис 1 1
Бардина Елена 7 1
Булуй Юрий 2 1
Шевченко Владимир 148 1
Зайцев Николай 32 1
Коровкин Владимир 16 1
Тюрина Мария 56 1
Соловьев Владимир 107 1
Васильев Александр 66 1
Тищенко Юрий 15 1
Юров Федор 1 1
Горбунов Алексей 30 1
Тюкачев Андрей 3 1
Лосев Сергей 46 1
Даев Павел 2 1
Халяпин Сергей 83 1
Члек Сергей 25 1
Прокопенко Сергей 9 1
Петин Роман 7 1
Асафьев Алексей 2 1
Мухин Максим 18 1
Михалев Павел 20 1
Менделеев Яков 3 1
Орлик Сергей 83 1
Осипов Александр 91 1
Ефремов Александр 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 151442 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14320 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17685 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52813 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 2
Япония 13406 1
Сингапур - Республика 1882 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3562 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7849 1
Европа 24461 1
Азия - Азиатский регион 5650 1
Земля - планета Солнечной системы 10510 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49858 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25131 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6027 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5109 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14441 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11417 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 958 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6617 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3271 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9475 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10298 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3120 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3632 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 996 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5087 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10331 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6594 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5656 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7677 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7561 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2589 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1773 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3746 1
Энергетика - Energy - Energetically 5333 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8062 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 995 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2223 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5812 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 717 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5109 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1113 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 677 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 196 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 218 1
Теллур - Tellurium - химический элемент 25 1
CVE Details 3 1
Apps4All 26 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1042 3
IDC - International Data Corporation 4926 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 1
Gartner - Гартнер 3583 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Strategy Analytics 284 1
Dimensional Research 16 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 250 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 131 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1165 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374890, в очереди разбора - 748028.
Создано именных указателей - 179369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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