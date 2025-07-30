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УПОМИНАНИЯ
CYOD и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6147 1
|Касперская Наталья 299 1
|Эйгес Павел 102 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Семчук Иван 12 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Бычек Владимир 11 1
|Quade Phil - Квад Фил 5 1
|Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
|Деверилин Павел 34 1
|Захаренко Максим 56 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Василенко Александр 92 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Салов Антон 38 1
|Байков Борис 1 1
|Бардина Елена 7 1
|Булуй Юрий 2 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Зайцев Николай 32 1
|Коровкин Владимир 16 1
|Тюрина Мария 56 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Васильев Александр 66 1
|Тищенко Юрий 15 1
|Юров Федор 1 1
|Горбунов Алексей 30 1
|Тюкачев Андрей 3 1
|Лосев Сергей 46 1
|Даев Павел 2 1
|Халяпин Сергей 83 1
|Члек Сергей 25 1
|Прокопенко Сергей 9 1
|Петин Роман 7 1
|Асафьев Алексей 2 1
|Мухин Максим 18 1
|Михалев Павел 20 1
|Менделеев Яков 3 1
|Орлик Сергей 83 1
|Осипов Александр 91 1
|Ефремов Александр 24 1
|CVE Details 3 1
|Apps4All 26 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 250 2
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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