Бардина Елена
Бардина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|Цифра ГК 2426 1
|Бакка Софт - Bacca 14 1
|Google LLC 11775 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
|Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
|LinkedIn 635 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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