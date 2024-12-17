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Бардина Елена



17.12.2024 Масштабный релиз «МойОфис 3.2»: новый уровень производительности и безопасности продуктов 1
15.11.2024 «МойОфис» и Secret Technologies объединяют усилия для обеспечения защищенной совместной работы с документами 1
15.10.2024 «МойОфис» серьезно обновил рабочую среду Squadus PRO, которая стала «напоминать Google Docs» 1
27.08.2024 Крупное обновление «МойОфис 3.1»: улучшения и новые бизнес-функции продуктов 1
23.07.2024 «МойОфис» обеспечил бесперебойную работу Mailion 1.9 с функцией катастрофоустойчивости 1
10.07.2018 Анализируй то, цифровизируй это: как корпоративная мобильность меняет бизнес 1
22.05.2018 Как разработать удобное мобильное приложение для сотрудников 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Бардина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 1
Цифра ГК 2426 1
Бакка Софт - Bacca 14 1
Google LLC 11775 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
LinkedIn 635 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 26 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 17 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 9 1
EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 8 1
COBO - Corporate Owned Business Only - Корпоративная собственность, предназначенная только для работы 4 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 180 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 8 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 931 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 305 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 5
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 2
StatCounter 395 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Microsoft Office 3734 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 11 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Юров Федор 1 1
Кошкина Виктория 1 1
Литвин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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