Новые облачные технологии - МойОфис для дома

В состав «МойОфис для дома» вошли приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств. Решение получило новые инструменты и функции, которых не было в предыдущих версиях продуктов для частных пользователей. Главное нововведение – настольный редактор презентаций, с помощью которого можно создавать, открывать, редактировать и демонстрировать документы в формате слайдов и презентаций.