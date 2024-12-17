Новые облачные технологии МойОфис для дома
В состав «МойОфис для дома» вошли приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств. Решение получило новые инструменты и функции, которых не было в предыдущих версиях продуктов для частных пользователей. Главное нововведение – настольный редактор презентаций, с помощью которого можно создавать, открывать, редактировать и демонстрировать документы в формате слайдов и презентаций.
Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24625 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
|Калякин Павел 66 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.