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Новые облачные технологии МойОфис для дома

Новые облачные технологии - МойОфис для дома

В состав «МойОфис для дома» вошли приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств. Решение получило новые инструменты и функции, которых не было в предыдущих версиях продуктов для частных пользователей. Главное нововведение – настольный редактор презентаций, с помощью которого можно создавать, открывать, редактировать и демонстрировать документы в формате слайдов и презентаций. 


17.12.2024 Масштабный релиз «МойОфис 3.2»: новый уровень производительности и безопасности продуктов 1
06.08.2024 Вышел полноценный российский «убийца» Word, Excel и PowerPoint для домашних ПК и смартфонов 1
06.08.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж ПО «МойОфис» для домашних пользователей 1
06.08.2024 «МойОфис» представил приложения для домашних пользователей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 3
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 2
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 239 2
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 3
Microsoft Windows 15657 3
Apple macOS 2059 3
Google Android 13994 3
Microsoft Office Word 776 2
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Office 3734 1
Linux OS 9937 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Калякин Павел 66 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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