Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж ПО «МойОфис» для домашних пользователей

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж решения «МойОфис» для домашних пользователей. Софт будет доступен в розничных магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», а также онлайн, начиная с шестого августа по цене 2,9 тыс. руб. за один год использования и 5,9 тыс. руб. за лицензию на срок жизни устройства. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В состав «МойОфис для дома» вошли приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств. Решение получило новые инструменты и функции, которых не было в предыдущих версиях продуктов для частных пользователей. Главное нововведение – настольный редактор презентаций, с помощью которого можно создавать, открывать, редактировать и демонстрировать документы в формате слайдов и презентаций.

Помимо этого, стали доступны возможности редактирования PDF-файлов на мобильных устройствах. Теперь пользователи могут изменить текст, добавить изображения, вырезать или скопировать часть PDF-документа. В настольных редакторах были добавлены продвинутые опции для работы с формулами и данными в таблицах, поддержка форматов RTF и CSV, режим сравнения текстовых документов, расширенные возможности форматирования и рецензирования документов и презентаций.

Работать со всеми приложениями можно без подключения к интернету. При этом в мобильной версии появилась функция трансляции документов по Wi-Fi через браузер, что особенно удобно при демонстрации презентаций на большом экране.

«МойОфис для дома» доступен как для настольных операционных систем (Windows и macOS), так и для мобильных устройств на Android. В будущем планируется расширение списка поддерживаемых ОС.

Генеральный директор «МойОфис» Павел Калякин: «На протяжении нескольких лет наша команда усердно работала над совершенствованием редакторов и анализировала обратную связь от пользователей. В результате мы создали принципиально новый продукт, предназначенный для работы с документами на домашних устройствах – «МойОфис для дома». Мы стремились сделать приложения, которые будут простыми в использовании и интуитивно понятными для всех категорий пользователей, включая детей и их родителей, студентов и самозанятых. Уверены, что «МойОфис для дома» станет незаменимым помощником в повседневной жизни и позволит нашим клиентам эффективно работать и учиться».

Пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо»: «Для развития направления информационных технологий и программного обеспечения в нашей сети, нам важно предоставлять клиентам максимально широкий выбор товаров и услуг. Теперь во всех каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» представлено отечественное офисное ПО ведущего российского разработчика – компании «МойОфис». Это надежные и удобные инструменты для работы с документами, которые помогают повысить продуктивность пользователя, не выходя из дома. В розничных магазинах каждый сможет найти подходящее решение «МойОфис», а наши эксперты по технике помогут с правильным выбором».