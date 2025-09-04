«МойОфис» 3.5 и Squadus 1.10: новые функции

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, представила обновление решений из состава экосистемы. В новом релизе улучшения получили «Документы Настольные», «Документы Онлайн», корпоративный мессенджер Squadus и настольный почтовый клиент. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

«МойОфис Документы Настольные»

Колоночная верстка документа. В новой версии приложения «МойТекст» можно создавать и редактировать колоночную верстку документа. Можно верстать текст по шаблонам или разбивать на произвольное количество колонок, менять их количество, настраивать ширину колонок и интервал между ними так, как требует содержание или формат вашего документа.

Условное форматирование ячеек в таблицах. В новой версии редактора «МояТаблица» реализована функция условного форматирования. Теперь табличные документы можно делать более наглядными и удобными для анализа. В таблице можно автоматически подсвечивать уникальные или повторяющиеся значения, наибольшие или наименьшие 10 значений, значения, попадающие в заданный интервал, или, наоборот, выходящие за его пределы. Условное форматирование можно применять также к датам и к тексту, к ячейкам с помощью формулы.

Вставка таблицы с транспонированием. В табличном редакторе появилась функция «вставка с транспонированием» - данные строк будут перенесены в столбцы и наоборот. Переформатировать даже большой массив данных можно в два клика. При использовании этой функции форматирование скопированных ячеек и цвет заливки сохранятся. Абсолютные ссылки также остаются неизменными, а относительные ссылки, формулы и формулы массива будут транспонированы.

Сортировка данных в сводных таблицах. Работать со сводными таблицами стало удобнее. Теперь данные в них можно сортировать по возрастанию и по убыванию, фильтровать по условию или значению, а также сворачивать и разворачивать сгруппированные данные.

«МойОфис Документы Онлайн»

Поддержка службы каталогов ALD Pro. В релизе 3.5 разработчики расширили список каталогов пользователей, доступных для синхронизации с «МойОфис Документы Онлайн». В число поддерживаемых для синхронизации каталогов добавлен ALD Pro.

Обновление интерфейса. В релизе 3.5 был обновлен дизайн главной страницы «Документы Онлайн» – теперь на ней находится виджет со списком недавно открытых документов. Веб-редакторы «МойТекст», «МояТаблица» и «МояПрезентация» получили обновленный более удобный пользовательский интерфейс – все инструменты теперь сгруппированы по темам и представлены в виде вкладок. А значки для расширений файлов, папок и индикаторы наличия общего доступа стали более стильными и современными.

«МойОфис Почта»

Назначение исполнителя задачи в календаре. Улучшения получило почтовое решение «МойОфис Почта». Теперь при создании или редактировании задачи в календаре можно назначить ее исполнителя. Выбранный исполнитель автоматически получит уведомление о назначении и будет всегда отображаться в карточке задачи. Так каждый будет знать, кто за что отвечает без дополнительных уточнений. Есть возможность добавить к задаче ее описание, срок исполнения и прикрепить файл. Назначить нового исполнителя или отметить задачу как выполненную можно в любой момент. Управлять задачами можно не только в календаре, но и через виджет, доступный также в почте и контактах.

Squadus

Новые функции в редакторе сообщений. В релизе Squadus 1.10 был обновлен редактор сообщений. Чтобы пользователям было удобно работать с текстом, были добавлены новые функции: списки, горизонтальный разделитель, цитата, очистка форматирования.

Больше скорость, меньше потребление. Скорость запуска мобильной версии Squadus стала выше – Android-приложения запускаются на 24% быстрее, а на устройствах с iOS – на 9%.

Теперь предпросмотр в мобильной версии Squadus доступен только для медиафайлов и PDF-документов. Благодаря отказу от механизма предпросмотра приложение стало компактнее на Android ему требуется всего 30 МБ, а на iOS - 47 МБ. А еще в новом релизе добавили новые реакции для видеоконференций - сердце и плачущий смайлик.

«МойОфис для дома»

Обновление интерфейса и подсказки для пользователя. В релизе 3.5 был улучшен интерфейс редакторов «МойОфис для дома». Теперь все инструменты сгруппированы по темам в удобных вкладках. При этом был сохранен полюбившейся пользователям контекстный подход - во вкладке отображаются доступные действия для выбранного объекта. Так будет проще найти нужные функции. Также для их поиска было добавлено поле «Найти».

Действия с файлом, настройки и справка были объединены в отдельный раздел.

Чтобы пользователи могли быстрее овладеть функциями редактора и работать более продуктивно, разработчики добавили подсказки с сочетаниями горячих клавиш. Они отображаются при наведении на кнопки и в меню.

Для повышения скорости работы с редакторами появился быстрый доступ к самым востребованным функциям. Теперь в один клик доступны недавние документы с указанием папки расположения и даты последнего изменения, включение режима рецензирования в текстовом редакторе, а также вход в веб-редактор «Документы Онлайн».