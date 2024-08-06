Вышел полноценный российский «убийца» Word, Excel и PowerPoint для домашних ПК и смартфонов

В России начались продажи российского пакета офисных программ «МойОфис для дома». Он объединяет в себе софт для настольных ПК и ноутбуков на Windows и macOS, а также для смартфонов и планшетов на базе Android. Это замена пакета Office ушедшей из России корпорации Microsoft. «МойОфис для дома» можно купить как онлайн, так и в крупных магазинах техники.

Microsoft Office больше не нужен

Компания «Новые облачные технологии», разработчик офисных приложений «МойОфис» сообщила CNews о начале продаж отечественного офисного пакета «МойОфис для дома», предназначенного для использования на домашних компьютерах, а также на личных мобильных устройствах. Этот пакет не предназначен для организаций или образовательных учреждений – для них предусмотрены редакции «Стандартный» и «Профессиональный».

«МойОфис для дома» включает в себя три базовых настольных приложения – редакторы текстовых документов, электронных таблиц и презентаций. В пакет входят версии для Windows, macOS и Android. Редакция CNews обратилась к разработчикам «МойОфис» с вопросом о сроках релиза версии для Linux и ожидает ответа.

МойОфис Купить «МойОфис для дома» можно онлайн и офлайн

По словам разработчиков, приобрести «МойОфис для дома» можно как онлайн, так и в офлайновых сетях. К моменту выпуска материала этот пакет отсутствовал в «Ситилинке», на Ozon и Wildberries, и в каталоге DNS его тоже не было. Между тем, представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили CNews, что у них «МойОфис для дома» уже доступен для покупки. Это подтвердили авторы «МойОфис», а также редакция CNews нашла этот пакет на сайтах «Эльдорадо» и «М.Видео».

Что еще умеет новинка

«МойОфис для дома» – это набор из настольных и мобильных редакторов таблиц, текстов и презентаций. Также в число функций входят редактирование PDF-файлов (можно модифицировать текст, добавлять изображения), трансляция документ на экран другого устройства по Wi-Fi через браузер и возможность оставлять аудиокомментарии к документам. Все основные функции работают непосредственно на устройстве – подключение к интернету не требуется.

Набор редакторов в домашней версии

Специально для «МойОфис для дома» разработчики создали отдельный фирменный стиль и дизайн визуальных элементов, который не используется в других модификациях пакета «МойОфис». Дополнительно они интегрировали в его состав набор оригинальных шрифтов, за счет использования которых достигается одинаковое отображение и корректное открытие документов как на настольных, так и на мобильных устройствах.

Пример использования "МойОфис"

Также не обошлось без поддержки привычных форматов файлов. Например, можно открывать текстовые документы .doc, .docx и .odt – последний чаще всего используется в бесплатных офисных пакетах с открытым кодом (OnlyOffice, LibreOffice и пр.).

Поддержать отечественного производителя

«МойОфис для дома» – это платный продукт. На день релиза разработчики предлагали два вида лицензий сроком действия ровно на год.

Первая лицензия стоит 3000 руб. и позволяет установить «МойОфис для дома» на три устройства. Второй вариант стоит 4500 руб, а количество устройств для установки увеличивается втрое, то есть до девяти.

Продажи уже начались

Также на официальном сайте приложения есть кнопка «Попробовать бесплатно», которая на момент написания материала не функционировала. В описании на сайте сказано, что пробный период «МойОфис для дома» составляет 21 день – на этот срок пользователям будут доступны все возможности пакета без ограничений.

Зачем это нужно

Появление отечественного пакета офисных программ для домашнего использования было лишь вопросом времени, поскольку крупнейший игрок на мировом рынке подобного ПО покинул Россию еще в марте 2022 г. и теперь душит россиян многочисленными санкциями. Речь об американской компании Microsoft и ее пакете Office.

Microsoft вынашивала планы по отказу от автономной версии Office, которая устанавливается на ПК или ноутбук и не зависит от подключения к интернету. Заменить ее она хотела своим онлайн-сервисом Microsoft 365, ранее известном как Office 365, доступ к которому россияне могут потерять в любой момент. Однако «похороны» офлайн-версии Office Microsoft пока что решила отложить – ранее состоялся анонс Office 2024, релиз которого ожидается до конца 2024 г.

Российский «МойОфис для дома» не зависит не от дальнейших планов Microsoft в отношении своего Office, ни от ее облачных сервисов. И в целом это российская разработка, на которую не распространяется действие санкций Запада.

Как сэкономить

К моменту выпуска материала у пользователей сохранялась возможность установить на свой ПК (и только на ПК) версию «МойОфис» в редакции «Стандартный. Домашняя версия». Ее можно было скачать непосредственно с официального сайта проекта – доступны версии для Windows (только 64 бит), macOS и Linux (в пакетах DEB и RPM).

Бесплатный пакет доступен для всех наиболее востребованных настольных платформ

В этой комплектации пользователь обнаружит три настольных редактора – текстовых документов, таблиц и презентаций, хотя на сайте упоминаний про последний нет.

Пользоваться "МойОфис" пока что можно бесплатно без ограничений по времени

Также в самих приложениях и на сайте нет информации о количестве дней бесплатного использования сборки «Стандартный. Домашняя версия».