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Secret Technologies Secret Cloud Enterprise, SCE Secret Cloud DRM
- Secret Cloud DRM для защиты конфиденциальной информации любого типа. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Система позволяет минимизировать вероятность утечки данных при совместной работе с файлами внутри предприятия, обеспечивает возможность управления правами доступа к информации, регулирует и защищает обмен данными с подрядными организациями.
- Secret Cloud Enterprise — продукт для реализации системы защищенного обмена и совместной работы с файлами как с внешними контрагентами, так и внутри компании с любой платформы. Решение входит в Единый реестр российского ПО и сертифицировано ФСТЭК РФ по 4 уровню доверия.
"Создание системы защищенного обмена файлами между контурами безопасности на основе решения Secret Cloud Enterprise" Егор Изотов, Ведущий консультант по информационной безопасности, Secret Technologies, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
Secret Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Бондаренко Леонид 5 5
|Варламов Леонид 5 4
|Александров Александр 72 2
|Чурсин Дмитрий 61 2
|Натрусов Артем 284 2
|Тятюшев Максим 105 2
|Шадаев Максут 1033 2
|Сотин Денис 205 2
|Меденцев Константин 98 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 56 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Сергеев Сергей 141 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 24 1
|Порошин Тимур 30 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Шаев Виталий 43 1
|Луганцев Александр 51 1
|Тихонова Божена 16 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Левашов Михаил 9 1
|Киселёв Алексей 66 1
|Мелехин Иван 24 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
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