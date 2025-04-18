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Secret Technologies Secret Cloud Enterprise, SCE Secret Cloud DRM

Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM

  • Secret Cloud DRM для защиты конфиденциальной информации любого типа. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Система позволяет минимизировать вероятность утечки данных при совместной работе с файлами внутри предприятия, обеспечивает возможность управления правами доступа к информации, регулирует и защищает обмен данными с подрядными организациями.
  • Secret Cloud Enterprise —  продукт для реализации системы защищенного обмена и совместной работы с файлами как с внешними контрагентами, так и внутри компании с любой платформы. Решение входит в Единый реестр российского ПО и сертифицировано ФСТЭК РФ по 4 уровню доверия

 

 

"Создание системы защищенного обмена файлами между контурами безопасности на основе решения Secret Cloud Enterprise" Егор Изотов, Ведущий консультант по информационной безопасности, Secret Technologies, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


18.04.2025 Secret Technologies выпустила обновление Secret Cloud Enterprise 1
15.11.2024 «МойОфис» и Secret Technologies объединяют усилия для обеспечения защищенной совместной работы с документами 1
21.10.2024 Secret Technologies выпустила новую версию Secret Cloud Enterprise 1
07.10.2024 Онлайн-офис с защитой: почему стоит перейти на VDR-решения 1
11.09.2024 Система Secret Cloud Enterprise от «Сикрет Технолоджис» и СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» прошли испытания на совместимость 1
27.08.2024 Secret Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
12.07.2024 Новое российское ПО защитит корпоративные данные от злоумышленников и случайных утечек 1
05.03.2024 Mont и российский разработчик облачных корпоративных решений Secret Technologies объявили о сотрудничестве 1
17.11.2023 «Сикрет Технолоджис» получила сертификат ФСТЭК на Secret Cloud Enterprise 1
09.11.2023 Sitronics Group и Secret Technologies подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Secret Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 16 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
8390 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 521 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 412 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4080 1
Газинформсервис - ГИС 299 1
ММК Информсервис 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 180 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1258 1
Информзащита 782 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 978 1
Корус Консалтинг ГК 1240 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 53 1
Microsoft Corporation 24783 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 123 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Red Hat 1322 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 48 1
Intel Corporation 12269 1
Yandex - Яндекс 7606 1
Oracle Corporation 6750 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2000 1
Broadcom - VMware 2397 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
TeamViewer 123 1
ESET - ESET Software 1136 1
Ред Софт - Red Soft 769 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 306 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
Neoflex - Неофлекс 223 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 163 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 222 1
Scalaxi Group - Скалакси Групп 2 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2856 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 2
Лента - Сеть розничной торговли 2124 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Абсолют Банк 234 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7506 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 506 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 135 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Силовые машины 113 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 148 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 364 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 73 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 930 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3092 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4599 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 319 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2225 3
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3657 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 351 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24586 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2115 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4473 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1931 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2312 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 556 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1272 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 414 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5393 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12898 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10503 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1594 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4246 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2122 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12185 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10312 2
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 92 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6978 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30286 2
Microsoft Windows 15838 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1354 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 737 2
Red Hat WildFly - Keycloak 36 2
НКТ - Р7-Офис 399 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 233 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4624 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 139 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2308 1
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 45 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 27 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Linux OS 10154 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 880 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 956 1
Microsoft Office Excel 1214 1
MIND Software - MIND Guard 9 1
MIND Software - MIND Migrate 11 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 197 1
VK Teams 71 1
Microsoft Azure 1421 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 202 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 65 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1357 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 5 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 631 1
Microsoft Office 3793 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 127 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 69 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 81 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 37 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 93 1
2Test Профишкаф 1 1
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Microsoft Authenticator 5 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 285 1
Бондаренко Леонид 5 5
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