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Axoft и Secret Technologies объявили о стратегическом сотрудничестве

Компания Axoft подписала дистрибьюторский договор с Secret Technologies («Сикрет Технолоджис»), российским разработчиком решений в области ИТ и ИБ. Компании намерены объединить ресурсы с целью усиления компетенций по направлению. В планах – предоставление партнерам Axoft и их заказчикам комплексного сервисного предложения, в том числе технической экспертизы, первой линии поддержки решений производителя.

Secret Technologiesроссийский поставщик услуг и решений в области ИТ и информационной безопасности, включая решения собственной разработки. Продукты вендора, сертифицированные госорганами, будут интересны компаниям с территориально распределенной, холдинговой структурой, в штате которых работают сотрудники на частичном или полностью удаленном доступе. Заказчиками решений являются компании финансового сектора, государственные организации и объекты КИИ, учреждения из сектора здравоохранения, ритейла, промышленности, интернет-магазины и маркетплейсы, транспортные и логистические компании, курьерские службы, рекрутинговые агентства, организации из B2C-сегмента.

В фокусе работы Axoft – флагманское решение файлового обмена Secret Cloud и система для маскирования данных DataMask. Решения вендора соответствуют современным требованиям к защите информации, актуальны в условиях роста угроз кибербезопасности.

В семейство продуктов Secret Cloud входят: Secret Cloud (SC) – готовый коробочный продукт с базовым набором инструментов для хранения и обмена файлами; Secret Cloud Enterprise (SCE) – комплексное решение для эффективной совместной работы и управления документами, обладает высоким уровнем безопасности (в том числе для КИИ), сертифицировано ФСТЭК по 4 уровню доверия; Secret Cloud DRM (SC-DRM) – продукт, позволяющий обеспечить максимальную безопасность хранения файлов, повысить продуктивность совместной работы и управления документами с помощью специальных модулей безопасности (Digital Rights Management). DataMask (DM) – решение для профилирования и маскирования данных, автоматически обнаруживает и видоизменяет конфиденциальную информацию, содержащуюся в базах данных, предотвращая её несанкционированное использование как внутренними, так и внешними пользователями.

Компании сосредоточатся на расширении географии дистрибьюции решений Secret Technologies, интеграции продуктов в комплексные проекты для удовлетворения растущих потребностей заказчиков в защите информации. В рамках вебинаров и офлайн-встреч вендор представит партнерам Axoft новую партнёрскую программу, познакомит с решениями Secret Technologies.

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«Axoft, обладая богатой экспертизой в области внедрения Enterprise-решений, расширяет свой портфель продуктами Secret Technologies и качественно усиливает предложение для партнеров и их заказчиков системами безопасного файлообмена, набирающими свою актуальность. Инженеры Axoft пройдут обучение в рамках образовательной системы Secret Technologies, усилят экспертизу по направлению, чтобы в максимальном объеме предлагать партнерам и их заказчикам весь спектр поддержки: от пресейла до внедрения решений», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Компания Axoft обладает уникальной экспертизой в области дистрибьюции программного обеспечения, является одним из пионеров этого рынка. Для нас как для вендора это отличные перспективы расширения партнерской сети с нашими решениями, а для Axoft – пополнение собственного портфолио современными и востребованными рынком отечественными решениями в сфере информационной безопасности. Мы видим большие перспективы в области совместного сотрудничества и продвижения качественных программных решений Secret Technologies и дальнейшего роста общего бизнеса, предлагая партнерам и заказчикам качественные инновационные продукты в сфере защиты информации и расследования утечек», – отметил Андрей Вихарев, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Сикрет Технолоджис».

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