ALD Pro и Secret Cloud Enterprise обеспечивают единое управление доступом

«Группа Астра» и Secret Technologies объявляют об успешном завершении тестирования совместимости своих программных продуктов: службы каталога ALD Pro и решения для безопасной работы с корпоративными данными Secret Cloud Enterprise. Об этом CNews сообщили представители «Группа Астра».

ALD Pro — служба каталога для Linux, которая позволяет управлять парком компьютеров организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс.

Secret Cloud Enterprise (SCE) — это защищенная платформа для безопасного хранения и обмена файлами внутри компании и с внешними контрагентами. Она обеспечивает защиту корпоративных данных, упрощает совместную работу подразделений и взаимодействие с партнерами. Система позволяет управлять доступом к данным, используя дискреционную, ролевую и мандатную модели. Функция предпросмотра документов дает возможность быстро просматривать содержимое файлов без их скачивания.

Подключение через LDAP Bind позволяет Secret Cloud Enterprise напрямую обращаться к каталогу ALD Pro для получения информации о пользователях и группах, что упрощает администрирование и устраняет необходимость дублировать учетные записи. Для аутентификации пользователей применяется Kerberos, который обеспечивает безопасный и прозрачный вход без повторного ввода пароля.

«В условиях курса на импортозамещение особенно важно предлагать клиентам комплексные решения, созданные на базе отечественных разработок. Совместимость ALD Pro и Secret Cloud Enterprise — наглядный пример такого подхода, который позволяет организациям безопасно и эффективно переходить на российские технологии, сохраняя полный контроль над данными и ИТ-инфраструктурой. Данное преимущество особенно значимо в контексте растущего числа кибератак и ужесточения требований к информационной безопасности», — сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro.

«Мы видим, как компании стремятся упростить управление доступами и убрать дублирование учетных записей. Связка ALD Pro и Secret Cloud Enterprise решает эту задачу «из коробки»: централизованные политики, SSO по Kerberos и единый источник прав. Как итог – меньше рутины для администраторов и удобство использования для пользователей», — отметил Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки Secret Technologies.