Новое российское ПО защитит корпоративные данные от злоумышленников и случайных утечек

Компания «Сикрет Технолоджис» завершила разработку программного продукта Secret Cloud DRM для защиты конфиденциальной информации любого типа. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ.

Система позволяет минимизировать вероятность утечки данных при совместной работе с файлами внутри предприятия, обеспечивает возможность управления правами доступа к информации, регулирует и защищает обмен данными с подрядными организациями.

Secret Cloud DRM полностью замещает зарубежные системы корпоративного файлового обмена NextCloud и FileCloud, соответствует международным и российским требованиям по защите информации, а также использует отечественные протоколы криптографической защиты хранимых в системе данных. Это позволяет применять ПО на предприятиях с самыми строгими требованиями к информационной безопасности (ИБ).

Продукт не имеет аналогов на отечественном и зарубежном рынках. Компания зарегистрировала Secret Cloud DRM в Едином реестре российского ПО (Реестровая запись №22343 от 24.04.2024), а также Реестре программ для ЭВМ (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2024662639).

Разработка системы осуществлялась при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Общая стоимость проекта составила 381,2 млн руб., сумма гранта – 190,3 млн руб.

«После ухода конкурентных решений с российского рынка, многие крупные компании столкнулись с трудностями, оставшись без привычных инструментов. Благодаря поддержке РФРИТ мы смогли ускоренно внедрить востребованные функциональные возможности. Средства гранта были использованы для оплаты труда разработчиков, на обновление и закупку нового оборудования. Без этого нам потребовалось бы в два раза больше времени для получения готового продукта», – отметил генеральный директор ООО «Сикрет Технолоджис» Леонид Бондаренко.

Secret Cloud DRM обеспечивает обмен файлами большого объема, в том числе расположенными в различных контурах ИБ, интеграцию с отечественными решениями обеспечения ИБ, настраиваемые политики проверок файлов и действий пользователей, а также детальный аудит всех действий пользователей и администраторов. Модель безопасности с «нулевым уровнем доверия» (Zero Trust) обеспечивает защиту информации от несанкционированного доступа не только третьих лиц, но и сотрудников, которые обслуживают программный продукт.

Для этого в системе реализованы несколько механизмов управления доступом к данным с использованием отечественных криптографических алгоритмов, возможность автоматической классификации меток безопасности для механизмов мандатного доступа, а также контроль утечек информации с применением средств уникализации документов собственной разработки «Сикрет Технолоджис».

«Система Secret Cloud DRM позволяет повысить уровень информационной безопасности на предприятиях, автоматизируя и упрощая многие действия офицеров ИБ по управлению безопасностью. Такие инструменты, как, например, мандатное управление доступом к файлам, контейнеризация файлов с цифровым управлением правами и скрытое нанесение меток на файлы при предпросмотре повышают уровень безопасности бизнес-процессов совместной работы с документами», – сказал заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки ООО «Сикрет Технолоджис» Леонид Варламов.