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Xello Prisma Xello Deception Xello ITDR Xello EDR
- Xello Prisma объединяет события продуктов в едином веб-интерфейсе и формирует общий контекст для расследования киберинцидентов.
- Xello Deception — продукт класса Distributed Deception Platform (DDP) на российском рынке информационной безопасности. Решение помогает защищать бизнес от целевых кибератак (APT) с помощью распределённых ложных данных и активов по всей сети компании.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 32, упоминаний - 46
Xello Prisma и организации, системы, технологии, персоны:
|Щетинин Александр 14 11
|Макаров Алексей 69 7
|Гатауллин Ильназ 28 2
|Зиннятуллин Тимур 10 1
|Сильченко Никита 7 1
|Молчанов Антон 2 1
|Бирюков Алексей 5 1
|Аминов Алексей 1 1
|Синьков Кирилл 74 1
|Стецюк Сергей 6 1
|Багиров Тимур 5 1
|Новик Алексей 2 1
|Крайненко Дмитрий 5 1
|Галдобин Александр 17 1
|Гадыльшин Оскар 3 1
|Михайлов Кай 3 1
|Нагимова Инна 2 1
|Закиров Рустам 4 1
|Акимов Максим 192 1
|Рахметов Руслан 67 1
|Новиков Алексей 67 1
|Гузаиров Айдар 64 1
|Фисенко Лев 65 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 245 1
|Optics 144 1
|Ведомости 1525 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2488 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4073 3
|Gartner - Гартнер 3673 1
|РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.