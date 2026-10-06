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Xello Prisma Xello Deception Xello ITDR Xello EDR

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.10.2026 Xello выпустила Prisma 6.0 — новую платформу для защиты инфраструктуры 4
30.09.2026 DCLogic и Xello объявили о стратегическом партнерстве в области защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры и данных 5
04.08.2026 Xello и Itorex заключили дистрибьюторское соглашение 2
21.07.2026 Xello и «Код Безопасности» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
24.11.2025 Xello выпустила Xello Deception 5.8 1
14.08.2025 Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
23.05.2025 Innostage и Xello объявили о стратегическом партнерстве 1
04.04.2025 Решение Xello Deception теперь доступно пользователям «Ред ОС» 1
27.03.2025 Появился российский аналог проекта Canarytokens от Xello 1
04.03.2025 Mont и Xello начнут продвигать первую российскую систему киберобмана 2
19.12.2024 Роскомнадзор закупает ИТ-ловушки и фейковые базы данных, чтобы заманивать в них хакеров 2
12.12.2024 RED Security SOC подтвердил эффективность выявления кибератак с помощью Deception-систем 1
23.07.2024 Xello Deception 5.5: новая модель лицензирования, тёмная тема интерфейса и новые типы ловушек 1
26.06.2024 МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки 1
29.05.2024 «ICL Системные технологии» и Xello подписали соглашение в сфере информационной безопасности 1
23.05.2024 Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний 1
29.01.2024 Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия стандартам информационной безопасности Белоруссии 1
29.09.2023 Xello Deception 5.3 обеспечивает гибкое управление ложным слоем инфраструктуры на распределенных площадках 5
06.09.2023 Подтверждена совместимость платформы Xello Deception с ОС Astra Linux 1
06.07.2023 Xello и RRC подписали дистрибьюторское соглашение 1
21.03.2023 Xello подписала соглашение с белорусским дистрибьютором TenIT 1
27.02.2023 Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах 1
19.09.2022 Xello и Security Vision объявили о технологическом партнерстве и совместимости продуктов 1
14.04.2022 Тайгер Оптикс стал дистрибьютором Xello, российского Deception-решения 1
14.02.2022 В Xello Deception реализована поддержка инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1
28.04.2021 ГК Angara и Xello обеспечили усиленную защиту крупного девелопера от направленных атак 1
29.06.2020 «Информзащита» и Xello заключили партнерское соглашение 1
09.04.2020 Российская Deception-платформа Xello включена в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 32, упоминаний - 46

Xello Prisma и организации, системы, технологии, персоны:

Xello - Кселло 40 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3186 3
InnoSTage - Инностейдж 224 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5724 2
Ред Софт - Red Soft 1266 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1840 2
Код Безопасности 825 2
MONT - МОНТ 193 2
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 36 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 136 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 307 1
Puppet 29 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 122 1
ST - Системные технологии 75 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 280 1
CyberPeak - СайберПик 17 1
Пассворк - Passwork 23 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 319 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 155 1
TenIT - Тэнит 3 1
NETAMS 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 118 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 81 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 63 1
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 10 1
Ростех - ОПК - НацИнфоБез - Национальный центр информационной безопасности 4 1
Cloud Atlas - Clean Ursa - Oxygen - Inception - Red October - Хакерская группировка 15 1
ITOREX - ТОРЭКС 8 1
Andata - Андата 8 1
Технологии Киберугроз - CyberThreatTech 18 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 974 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Cisco Systems 5383 1
Yandex - Яндекс 9380 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16136 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 331 1
Softline - Софтлайн 3803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9058 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 2
АгроТехФарм - AgroTechFarm 1 1
ГПБ - Газпромбанк 1291 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1551 1
Альфа-Банк 1992 1
Северсталь ПАО - Severstal 642 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13884 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5829 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 147 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3091 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 406 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2371 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3464 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 278 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 389 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35855 31
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 794 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54782 17
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3231 11
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 285 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33926 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14435 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26376 7
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 767 6
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 502 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28567 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36771 5
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1051 5
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1085 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 982 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13606 4
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 807 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23825 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13303 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5911 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5263 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1238 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7756 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14167 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1084 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16686 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18355 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4227 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13109 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18281 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26875 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7322 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6709 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 368 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8782 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 569 2
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» - AiTM - Adversary-in-the-middle - противник посередине - MITM - Machine-in-the-middle - машина посередине 178 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24744 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13022 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1269 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 200 3
Linux OS 11657 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1649 3
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 152 2
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 29 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5851 2
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 199 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 501 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 205 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 355 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 156 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 416 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 59 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform - Xsquare Reports 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 225 1
InnoSTage - CyberYool - методология достижения киберустойчивости 12 1
Innostage Cardinal PAM - InnoSTage PAM - InnoSTage Privileged Access Manager - In PAM 22 1
InnoSTage Cardinal TDIR - InnoSTage Cardinal Threat Detection and Incident Response 6 1
InnoSTage - Carmina AI 7 1
Нацпроектстрой - НПС ГК - НПС Купон ЦФА 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 257 1
Red Hat Ansible 145 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2559 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Предприятие - DLP-система 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 747 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1713 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 651 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 269 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 128 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 78 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 76 1
Щетинин Александр 14 11
Макаров Алексей 69 7
Гатауллин Ильназ 28 2
Зиннятуллин Тимур 10 1
Сильченко Никита 7 1
Молчанов Антон 2 1
Бирюков Алексей 5 1
Аминов Алексей 1 1
Синьков Кирилл 74 1
Стецюк Сергей 6 1
Багиров Тимур 5 1
Новик Алексей 2 1
Крайненко Дмитрий 5 1
Галдобин Александр 17 1
Гадыльшин Оскар 3 1
Михайлов Кай 3 1
Нагимова Инна 2 1
Закиров Рустам 4 1
Акимов Максим 192 1
Рахметов Руслан 67 1
Новиков Алексей 67 1
Гузаиров Айдар 64 1
Фисенко Лев 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 168434 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48068 3
Беларусь - Белоруссия 6356 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14861 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19368 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55078 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4233 1
Европа 25027 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19772 1
США - Нью-Йорк 3194 1
Ближний Восток 3170 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1834 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11976 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5828 6
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 963 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58442 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3949 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8323 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54090 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12437 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2363 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34304 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7548 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1716 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6616 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 279 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 231 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6678 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2166 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10989 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18397 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4089 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5705 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3077 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2215 1
Энергетика - Energy - Energetically 5958 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5856 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6237 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 974 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 245 1
Optics 144 1
Ведомости 1525 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2488 1
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Gartner - Гартнер 3673 1
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Сбер - Sber500 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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