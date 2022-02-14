Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

В Xello Deception реализована поддержка инфраструктуры виртуальных рабочих мест

В новом обновлении платформы Xello Deception 4.8 была реализована поддержка инфраструктуры виртуальных рабочих мест (далее — VDI). Это решение класса Distributed Deception Platform (DDP), позволяющее нативно повысить защищенность VDI с помощью технологии распределенного обмана.

Спрос на организацию VDI мест обусловлен не только переходом бизнеса на гибридную модель работы, но и трендом на мобильность сотрудников. Однако процесс миграции несет за собой серьезные риски информационной безопасности.

• Расширение периметра кибератаки: компрометация одного конечного клиентского устройства способна дискредитировать всю среду VDI.

• Обеспечение кибербезопасности большого числа копий операционных систем.

• Реализация мер защиты с учетом специфики работы виртуализированной среды: например, внедрение ресурсоемкого решения для обеспечения безопасности (классические агентские средства защиты) может привести к снижению коэффициента консолидации виртуальных машин или вызвать задержки загрузки операционных систем.

Таким образом, переход на данную модель работы требует от отделов кибербезопасности не только тщательных организационных мер, но и грамотного подхода при выборе решений по кибербезопасности. В среде VDI средства защиты должны оказывать минимально возможное влияние на инфраструктуру. Более короткое время ожидания открытия приложений приводит к повышению производительности труда сотрудников предприятия.

Xello Deception является безагентским решением, которое создает приманки на виртуальных хостах и с помощью собственной технологии распределяет их по сети предприятия. Приманками могут являться различные сохраненные пароли и сессии, ключи, ложные конфигурационные файлы, базы данных и другие. Их задачей является эмуляция реальных информационных активов с целью обнаружения присутствия злоумышленника внутри периметра компании. Это позволяет повысить защищенность VDI среды и способствует снижению рисков несанкционированного доступа к инфраструктуре компании.

С каждым новым релизом разработчики расширяют количество приманок и способы их распространения. Система тщательно анализирует модель поведения каждого пользователя. И независимо от конфигурации и предназначения защищаемого хоста (компьютер бухгалтера, сервер базы данных или ноутбук разработчика) система подберет приманки такого типа, программное обеспечение которого используется на этом хосте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стартап с экс-директором ЦРУ в руководстве пообещал сделать антивирусы ненужными навсегда

В России строят отечественный сервис по покупке хакерских услуг взамен заграничных

«Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam

Обзор линейки Aruba Instant On: точки доступа для малого бизнеса

Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022