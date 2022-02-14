В Xello Deception реализована поддержка инфраструктуры виртуальных рабочих мест

В новом обновлении платформы Xello Deception 4.8 была реализована поддержка инфраструктуры виртуальных рабочих мест (далее — VDI). Это решение класса Distributed Deception Platform (DDP), позволяющее нативно повысить защищенность VDI с помощью технологии распределенного обмана.

Спрос на организацию VDI мест обусловлен не только переходом бизнеса на гибридную модель работы, но и трендом на мобильность сотрудников. Однако процесс миграции несет за собой серьезные риски информационной безопасности.

• Расширение периметра кибератаки: компрометация одного конечного клиентского устройства способна дискредитировать всю среду VDI.

• Обеспечение кибербезопасности большого числа копий операционных систем.

• Реализация мер защиты с учетом специфики работы виртуализированной среды: например, внедрение ресурсоемкого решения для обеспечения безопасности (классические агентские средства защиты) может привести к снижению коэффициента консолидации виртуальных машин или вызвать задержки загрузки операционных систем.

Таким образом, переход на данную модель работы требует от отделов кибербезопасности не только тщательных организационных мер, но и грамотного подхода при выборе решений по кибербезопасности. В среде VDI средства защиты должны оказывать минимально возможное влияние на инфраструктуру. Более короткое время ожидания открытия приложений приводит к повышению производительности труда сотрудников предприятия.

Xello Deception является безагентским решением, которое создает приманки на виртуальных хостах и с помощью собственной технологии распределяет их по сети предприятия. Приманками могут являться различные сохраненные пароли и сессии, ключи, ложные конфигурационные файлы, базы данных и другие. Их задачей является эмуляция реальных информационных активов с целью обнаружения присутствия злоумышленника внутри периметра компании. Это позволяет повысить защищенность VDI среды и способствует снижению рисков несанкционированного доступа к инфраструктуре компании.

С каждым новым релизом разработчики расширяют количество приманок и способы их распространения. Система тщательно анализирует модель поведения каждого пользователя. И независимо от конфигурации и предназначения защищаемого хоста (компьютер бухгалтера, сервер базы данных или ноутбук разработчика) система подберет приманки такого типа, программное обеспечение которого используется на этом хосте.