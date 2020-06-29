«Информзащита» и Xello заключили партнерское соглашение

Xello, российский вендор в сфере Deception-технологий, и российский системный интегратор в области информационной безопасности НИП «Информзащита» заключили партнерское соглашение. Сотрудничество позволит усовершенствовать систему защиты заказчиков от сложных кибератак и атак нулевого дня.

«Технология обмана», или Deception-технология, – это новая категория защиты от сложных целевых кибератак. Смысл ее в создании приманок и ловушек для злоумышленника, проникнувшего в корпоративную сеть. Создаваемые технологией данные максимально реалистичны и трудноотличимы, таким образом атакующий будет введен в заблуждение и не сможет попасть к намеченной цели. Решение совместимо с любой SIEM-системой, повышает эффективность SOC невидимо для злоумышленника и работает даже тогда, когда злоумышленник преодолел все периметровые средства защиты.

«Мир меняется стремительно и кибермошенники не отстают. Атаки на информационные системы компаний с каждым годом становятся все более изощренными и непредсказуемыми, что приводит к существенному ущербу для бизнеса. Для обеспечения безопасности ИТ систем наших заказчиков на должном уровне мы следим за новыми разработками и эффективными решениями. Надеемся, что в плодотворном сотрудничестве c компанией Xello мы сможем реализовать много успешных проектов, предоставив нашим заказчикам сильную комплексную защиту», – сказал заместитель коммерческого директора НИП «Информзащита» Лев Фисенко.

«Действительно, риски при проникновении злоумышленника в корпоративную сеть могут быть крайне высокими: от потери данных о пользователях и клиентах до остановки процессов. Главным приоритетом для нас является максимальная безопасность наших заказчиков, выявление и обезвреживание атаки. Партнерство с НИП "Информзащита" – это не только новые горизонты, но и схожие ценности. Мы признательны интегратору за доверие к технологии и нашему продукту Xello Deception», – сказал Александр Щетинин, коммерческий директор «Кселло».