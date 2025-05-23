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Щетинин Александр


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Innostage и Xello объявили о стратегическом партнерстве 1
26.06.2024 МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки 1
29.05.2024 «ICL Системные технологии» и Xello подписали соглашение в сфере информационной безопасности 1
29.02.2024 Xello подтвердила соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2015 1
29.01.2024 Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия стандартам информационной безопасности Белоруссии 1
21.03.2023 Xello подписала соглашение с белорусским дистрибьютором TenIT 1
19.09.2022 Xello и Security Vision объявили о технологическом партнерстве и совместимости продуктов 1
14.04.2022 Тайгер Оптикс стал дистрибьютором Xello, российского Deception-решения 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1
28.04.2021 ГК Angara и Xello обеспечили усиленную защиту крупного девелопера от направленных атак 1
29.06.2020 «Информзащита» и Xello заключили партнерское соглашение 1
09.04.2020 Российская Deception-платформа Xello включена в реестр отечественного ПО 1
28.11.2008 «Билайн» агитировал украинцев за НАТО 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Щетинин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Xello - Кселло 25 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8885 1
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 1
Информзащита 788 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
Yandex - Яндекс 7698 1
iFarm 5 1
Google LLC 11942 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 213 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 13 1
TenIT - Тэнит 2 1
Cloud Atlas - Клауд Атлас 16 1
ICL ГК 406 1
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 28 1
ST - Системные технологии 66 1
IDT 59 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13213 1
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7578 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2876 1
АгроТехФарм - AgroTechFarm 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 350 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 348 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 112 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1451 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67908 9
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 630 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2374 5
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 207 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31791 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 242 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14850 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11379 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21785 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13741 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12998 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 445 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8632 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 653 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 693 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1246 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24788 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6865 1
Мобильная связь - Короткий номер 395 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28257 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5309 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4891 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1178 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1853 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2966 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8857 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3284 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7330 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12280 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 430 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 820 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1321 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 711 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10409 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10618 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 861 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 285 1
Xello Deception 23 10
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 44 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 151 1
Фисенко Лев 39 1
Минаев Артем 26 1
Леонтьев Михаил 3 1
Осадчая Екатерина 47 1
Зиннятуллин Тимур 7 1
Макаров Алексей 66 1
Бирюков Алексей 2 1
Аминов Алексей 1 1
Рахметов Руслан 56 1
Баловсяк Надежда 2 1
Сильченко Никита 7 1
Новик Алексей 1 1
Стецюк Сергей 2 1
Гатауллин Ильназ 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14244 2
Беларусь - Белоруссия 5824 2
Россия - ЮФО - Севастополь 547 1
Бельгия - Брюссель 230 1
Украина 7665 1
Ближний Восток 2981 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17452 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 1
Европа 24381 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 1
США - Нью-Йорк 3104 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9048 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5235 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10166 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30093 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5984 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10156 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49183 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11120 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11222 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9044 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 189 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16705 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1256 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1593 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5000 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 537 1
Ботаника - Растения - Plantae 1070 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2810 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 530 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3731 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2528 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1343 1
Энергетика - Energy - Energetically 5222 1
Аудит - аудиторский услуги 2806 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 665 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6413 1
Optics 139 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Gartner - Гартнер 3572 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 22 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Сбер - Sber500 8 1
Старт Хаб 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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