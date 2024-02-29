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Xello подтвердила соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2015

Компания Xello, разработчик российской платформы для предотвращения целевых атак с помощью технологии киберобмана, успешно прошла аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в области разработки, производства, реализации и технической поддержки программного обеспечения.

Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 идентичен международному стандарту ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2015 «Quality management systems - Requirements», IDT).

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Безопасность

В ходе аудиторской проверки, проведённой компанией «Центр инноваций и сертификации», пристальному вниманию подверглись операционные и технические аспекты работы компании.

«В связи с ростом компании и развитием новых направлений мы значительно меняем свои бизнес-процессы. И для нас сертификация является подтверждением уровня ведения бизнеса в соответствии с международными стандартами. Также это гарантирует нашим клиентам и партнёрам высокий уровень качества взаимодействия и выполнения работ», — сказал Александр Щетинин, генеральный директор компании Xello.

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