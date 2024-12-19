Xello Кселло
Компания Xello - разработчик российского решения для защиты бизнеса от целевых кибератак класса Distributed Deception Platform Xello Deception
Xello и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Щетинин Александр 12 10
|Макаров Алексей 62 5
|Фисенко Лев 26 1
|Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
|Бирюков Алексей 2 1
|Аминов Алексей 1 1
|Макаров Андрей 24 1
|Галицкий Александр 106 1
|Зиннятуллин Тимур 5 1
|Жуков Леонид 2 1
|Костров Алексей 8 1
|Лившин Дмитрий 5 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Шарапов Александр 3 1
|Сильченко Никита 7 1
|Горюнов Андрей 1 1
|Лещенко Григорий 2 1
|Молчанов Антон 2 1
|Багиров Тимур 1 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Дианов Халид 1 1
|Новик Алексей 1 1
|Стецюк Сергей 2 1
|Головлев Максим 8 1
|Далевич Аркадий 1 1
|Кеуш Анна 2 1
|Optics 139 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Ведомости 996 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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