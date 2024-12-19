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Xello Кселло

Xello - Кселло

Компания Xello - разработчик российского решения для защиты бизнеса от целевых кибератак класса Distributed Deception Platform Xello Deception


19.12.2024 Роскомнадзор закупает ИТ-ловушки и фейковые базы данных, чтобы заманивать в них хакеров 1
12.12.2024 RED Security SOC подтвердил эффективность выявления кибератак с помощью Deception-систем 1
23.07.2024 Xello Deception 5.5: новая модель лицензирования, тёмная тема интерфейса и новые типы ловушек 1
26.06.2024 МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки 1
29.05.2024 «ICL Системные технологии» и Xello подписали соглашение в сфере информационной безопасности 2
29.02.2024 Xello подтвердила соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2015 1
29.01.2024 Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия стандартам информационной безопасности Белоруссии 1
29.09.2023 Xello Deception 5.3 обеспечивает гибкое управление ложным слоем инфраструктуры на распределенных площадках 2
06.09.2023 Подтверждена совместимость платформы Xello Deception с ОС Astra Linux 2
06.07.2023 Xello и RRC подписали дистрибьюторское соглашение 3
21.03.2023 Xello подписала соглашение с белорусским дистрибьютором TenIT 1
27.02.2023 Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах 1
19.09.2022 Xello и Security Vision объявили о технологическом партнерстве и совместимости продуктов 1
23.05.2022 iTprotect: Сейчас мы все видим последствия недооценивания роли кибербезопасности в России 1
14.04.2022 Тайгер Оптикс стал дистрибьютором Xello, российского Deception-решения 1
14.02.2022 В Xello Deception реализована поддержка инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1
27.12.2021 «Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса 1
28.04.2021 ГК Angara и Xello обеспечили усиленную защиту крупного девелопера от направленных атак 1
29.06.2020 «Информзащита» и Xello заключили партнерское соглашение 2
09.04.2020 Российская Deception-платформа Xello включена в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 21, упоминаний - 27

Xello и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Информзащита 756 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Intech 21 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Google LLC 11775 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
iFarm 5 1
Ubirator - Убиратор 9 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Код Безопасности 616 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Cisco Systems 5114 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Fortinet 387 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Skipp 3 1
Диджитал Маркетс - Digital Markets 6 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 13 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Palo Alto Networks 146 1
Qualys 62 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 1
MSoft - МСофт 14 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
NetWrix - Нетрикс 15 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
Phishman - Фишман 14 1
TenIT - Тэнит 2 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group 6 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
АгроТехФарм - AgroTechFarm 1 1
Unsplash 764 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 16
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 8
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 170 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 7
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 92 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 5
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 431 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Xello Deception 19 18
Linux OS 9937 2
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 39 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Microsoft Exchange 1714 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
Neurocam Supervisor 2 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Red Hat Ansible 103 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Щетинин Александр 12 10
Макаров Алексей 62 5
Фисенко Лев 26 1
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
Бирюков Алексей 2 1
Аминов Алексей 1 1
Макаров Андрей 24 1
Галицкий Александр 106 1
Зиннятуллин Тимур 5 1
Жуков Леонид 2 1
Костров Алексей 8 1
Лившин Дмитрий 5 1
Рахметов Руслан 56 1
Шарапов Александр 3 1
Сильченко Никита 7 1
Горюнов Андрей 1 1
Лещенко Григорий 2 1
Молчанов Антон 2 1
Багиров Тимур 1 1
Синьков Кирилл 40 1
Дианов Халид 1 1
Новик Алексей 1 1
Стецюк Сергей 2 1
Головлев Максим 8 1
Далевич Аркадий 1 1
Кеуш Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Европа 21768 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Ближний Восток 2943 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
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США - Нью-Йорк 3098 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 5
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
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Optics 139 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 2
Старт Хаб 21 2
Сбер - Sber500 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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