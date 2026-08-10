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Ростех S-Terra CSP VPN Gate С‑Терра Шлюз С‑Терра TLS-шлюз СКЗИ

СОБЫТИЯ

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10.08.2026 Red Security получила аккредитацию на обновление криптошлюзов «С-Терра Шлюз» до версии 5.0 1
24.12.2025 «Кросс технолоджис» аккредитована на обновление «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0 1
19.09.2025 QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз 2
16.07.2025 Система мониторинга, сбора и анализа ИБ-событий R-Vision SIEM получила обновление экспертизы 1
26.06.2024 Хакеры ведут масштабную атаку по всему миру против защитных устройств 1
15.02.2024 Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра» 1
28.12.2023 ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру 1
31.03.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустил программу трейд-ин для VPN-шлюзов 1
24.12.2021 Концерн «Автоматика» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области обеспечения ИБ 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
22.05.2018 «С-Терра СиЭсПи» успешно испытала системы квантовой и криптографической защиты на высокоскоростной линии связи 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
01.06.2016 Softline защитила персональные данные Единого лесопожарного центра Архангельской области 1
04.02.2016 Продукты «С-Терра» включены в перечень криптографического оборудования, разрешенного к использованию в СМЭВ 1
28.10.2015 «С-Терра» и «Актив» протестировали совместное решение для обеспечения безопасности процедуры электронной подписи в браузере 2
30.07.2013 Шлюзы безопасности CSP VPN от S-Terra интегрированы с HP ArcSight 1
29.06.2010 «Крок» создал VPN-сеть для Росавтодора 3
20.05.2009 «Лаборатория Касперского» + «С-Терра СиЭсПи»: совместное решение для маршрутизаторов Cisco ISR 2
31.03.2009 «С-Терра СиЭсПи» получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ 1
29.10.2008 «С-Терра СиЭсПи» выпустила новую линейку защитных продуктов CSP VPN 3.0 6
29.04.2008 Антивирусное ПО «ЛК» интегрировано в шлюзы CSP VPN Gate 3
06.02.2008 Шлюз безопасности от «С-Терра СиЭсПи» и Sun Microsystems показал 1,5 Гбит/с 1
15.06.2007 Lwcom заключил партнерский договор с ЗАО «С-Терра СиЭсПи» 4
12.04.2005 CSP VPN Gate от "С-Терра ": рекордная скорость шифрования сетевых потоков 2
25.03.2005 "Микротест" разработала решение для криптографической защиты VPN-каналов 1

Публикаций - 26, упоминаний - 42

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 131 19
Cisco Systems 5385 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 4
Ростелеком 11076 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3486 2
Softline - Софтлайн 3827 2
Check Point Software Technologies 839 2
Крок - Croc 1971 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 499 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 2
Nextcloud 54 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 347 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 33 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 1
WSO2 20 1
DrayTek 4 1
Spirent Communications 13 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 435 1
ToddyCat - Хакерская группировка 4 1
Samsung Electronics 11164 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 507 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
МегаФон 11016 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Yandex - Яндекс 9423 1
Microsoft Corporation 25896 1
Intel Corporation 12891 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
HP Inc. 5911 1
9743 1
AMD - Advanced Micro Devices 4710 1
Новые облачные технологии (НОТ) 494 1
Microsoft Corporation - GitHub 1114 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1719 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3229 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 387 1
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
ГПБ - Газпромбанк 1298 1
Royal Dutch Shell - Шелл 238 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5880 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13966 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3368 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4075 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2098 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 181 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 648 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 791 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 68 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 285 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 882 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 486 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 276 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 218 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24887 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 191 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3397 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7906 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1273 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4628 2
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 148 2
InfoTeCS - ViPNet NME-RVPN 8 4
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client - Cisco VPN - Cisco IPsec VPN Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 53 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1119 2
Google Android 15395 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP - Secret Net EDR 167 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5902 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 751 2
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 2
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 30 2
Ростех - S-Terra Пост 2 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 41 1
SkyVPN 1 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Surfshark VPN 9 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 46 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 21 1
Softline Мультиоблако - Softline Multicloud 7 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 689 1
OISF - Suricata IPS/IDS 25 1
Microsoft Windows Explorer - Microsoft Windows File Explorer - Проводник 108 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1074 1
Apple iOS 8668 1
Linux OS 11701 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 1
Новые облачные технологии - МойОфис 973 1
Intel x86 - архитектура процессора 2189 1
Microsoft Windows 17054 1
Apple - App Store 3155 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6429 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1814 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1452 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 663 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 293 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 242 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1323 1
КриптоПро CSP СКЗИ 261 1
Земков Сергей 159 2
Иванов Михаил 116 2
Залогин Владимир 4 2
Гугля Антон 13 1
Овчинский Владислав 230 1
Петухова Наталья 3 1
Островская Анна 3 1
Трегуб Владимир 2 1
Грибова Анна 1 1
Бородавко Александр 3 1
Гулина Диана 1 1
Саблина Ирина 4 1
Курочкин Юрий 15 1
Зайцев Михаил 349 1
Комиссаров Дмитрий 252 1
Рубанов Владимир 76 1
Дегтев Геннадий 271 1
Определенов Владимир 20 1
Калина Роман 62 1
Бутенко Юрий 65 1
Горелов Дмитрий 61 1
Беляев Александр 21 1
Егоркин Александр 2 1
Богданов Алексей 8 1
Савин Андрей 15 1
Моторко Андрей 73 1
Подобайло Николай 16 1
Зеленский Владимир 32 1
Торгашин Юрий 5 1
Королев Иван 2 1
Смирнов Павел 48 1
Энфиаджян Рубен 23 1
Газаров Христофор 5 1
Афанасьев Алексей 25 1
Третьяков Николай 3 1
Рудычева Наталья 95 1
Заболотный Алексей 2 1
Кадер Михаил 25 1
Савченко Дмитрий 2 1
Кашин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169094 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48230 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19837 3
Земля - планета Солнечной системы 10924 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 2
Европа 25044 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3525 1
Беларусь - Белоруссия 6374 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8712 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2625 1
Россия - СФО - Новосибирск 4957 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3251 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2926 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1433 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 836 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 993 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58666 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7594 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12088 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1198 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5869 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54286 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16414 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34429 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8935 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2377 1
Судебная власть - Мировой суд 124 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4287 1
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1294 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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