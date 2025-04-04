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Решение Xello Deception теперь доступно пользователям «Ред ОС»

Компании Xello, разработчик российской платформы для предотвращения целевых атак, и «Ред Софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, объявляют о совместимости Xello Deception с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Xello Deception своевременно выявляет кибератаки и позволяет остановить нелегитимные действия злоумышленника даже на самом критическом этапе — горизонтальном передвижении (lateral movement). Решение предоставляет злоумышленникам недостоверную информацию об ИТ-инфраструктуре компании и перенаправляет их на ловушки (ложные информационные активы), что обеспечивает защиту критически важных информационных активов.

«Ред ОС», российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, сертифицирована ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка ведется в закрытом контуре «Ред Софт», а исходные коды и пакеты находятся в репозитории на территории России. Операционная система может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных.

Использование Xello Deception на базе «Ред ОС» создает многоуровневую систему защиты, объединяющую передовые методы обнаружения угроз с надежной и безопасной операционной системой российского производства. Это позволяет организациям существенно повысить устойчивость к кибератакам, исключая зависимость от зарубежных технологий.

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