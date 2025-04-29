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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер Sber500



29.04.2025 GigaChat — два года! Незаменимый помощник уже для 17 миллионов пользователей по всему миру 1
07.10.2024 Студенты «Синергии» создали онлайн-доску Padwork на замену ушедшему Padlet 1
09.08.2024 «Домклик» использует инновационные решения для дистанционной оценки строительства домов 1
06.06.2024 Акселератор Sber500 и GigaChat начали принимать заявки в новый трек для ИИ-стартапов 1
14.12.2023 В строительстве технопарка Сбербанка в «Сколково» задействуют технологии дополненной реальности 1
19.04.2022 «Сберрешения» совместно с Dbrain автоматизировала прием сотрудников 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1
25.01.2021 «Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7640 1
8421 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 1
iFarm 5 1
Google LLC 11919 1
Xello - Кселло 24 1
Сбер - СберРешения - Интеркомп 20 1
ViewApp - Калькуль.ру 2 1
Dbrain - Дибрейн 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 1
АгроТехФарм - AgroTechFarm 1 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 345 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2018 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52296 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14575 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3271 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8809 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28679 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6803 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3263 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5265 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12775 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21685 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4850 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7285 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 205 1
Data monetization - Монетизация данных 1688 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3490 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 429 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 709 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1635 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1407 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3019 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12231 1
Маркировка - Marking 1110 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10548 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 556 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2216 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13987 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12806 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1837 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24601 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8258 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14070 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6428 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11448 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 289 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4519 1
СалютДевайсы - GigaChat 232 2
Xello Deception 22 1
Чистая энергия - BimAR System 2 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 35 1
Греф Герман 429 1
Макаров Алексей 65 1
Щетинин Александр 12 1
Хахунов Алексей 2 1
Фальков Валерий 16 1
Нефёдов Станислав 6 1
Бирюков Алексей 2 1
Аминов Алексей 1 1
Ведяхин Александр 134 1
Чеканов Василий 2 1
Кутов Вячеслав 1 1
Васильев Артем 21 1
Hadid Zaha - Хадид Заха 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147961 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17368 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52484 1
Казахстан - Республика 5621 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14271 1
Европа 21891 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43968 1
США - Нью-Йорк 3102 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1012 1
Ближний Восток 2975 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1752 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5205 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48965 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29900 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16637 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5636 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2935 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Образование в России 2273 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11167 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8984 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2372 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4216 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5949 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 188 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1712 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4966 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2796 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1980 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1254 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10094 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 528 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1588 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1611 1
Ботаника - Растения - Plantae 1069 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 523 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 1
Английский язык 6725 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1114 1
Gartner - Гартнер 3568 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 46 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 22 1
Сбер - SberZ 2 1
Сбер - SberStudent 7 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 53 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 54 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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