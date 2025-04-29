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Сбер Sber500
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 6
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 1
|АгроТехФарм - AgroTechFarm 1 1
|Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
|СалютДевайсы - GigaChat 232 2
|Xello Deception 22 1
|Чистая энергия - BimAR System 2 1
|Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 105 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 35 1
|Греф Герман 429 1
|Макаров Алексей 65 1
|Щетинин Александр 12 1
|Хахунов Алексей 2 1
|Фальков Валерий 16 1
|Нефёдов Станислав 6 1
|Бирюков Алексей 2 1
|Аминов Алексей 1 1
|Ведяхин Александр 134 1
|Чеканов Василий 2 1
|Кутов Вячеслав 1 1
|Васильев Артем 21 1
|Hadid Zaha - Хадид Заха 5 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
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