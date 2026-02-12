Picvario привлек 30 млн руб. от фонда MalinaVC

Российская платформа Picvario DAM (Digital Asset Management) привлекла 30 млн руб. от венчурного фонда MalinaVC. Инвестиции будут направлены на масштабирование платформы, которая стала ключевым инструментом импортозамещения для крупного бизнеса. Решение Picvario полностью заменяет ушедшие с рынка западные системы: Flicker, Canto, Zonza, Bynder, Daminion. Об этом CNews сообщили представители Picvario.

Picvario DAM — российская платформа для управления цифровыми активами, которая позволяет компаниям централизованно хранить, систематизировать и быстро находить фото-, видео- и другие медиаактивы. Система оптимизирует рабочие процессы с контентом, снижает дублирование данных и ускоряет доступ к необходимым материалам, что особенно важно компаниям с распределенной инфраструктурой. Платформа уже внедрена более чем в 90 организациях, включая Министерство культуры России, «Норникель», «Евраз», ОМК, «Уральскую сталь», «Лабораторию Касперского» и НИУ ВШЭ, где она помогает системно управлять контентом и поддерживать высокие стандарты безопасности.

Привлечение MalinaVC стало очередным этапом в стратегии масштабирования Picvario. В 2020 г. стартап стал выпускником международного акселератора Sber500 и привлек первые инвестиции от Сбербанка, что позволило усилить технологическую команду и ускорить развитие платформы. С 2022 по 2025 гг. Picvario получила заем в размере 8 млн руб. и инвестиции в 15 млн руб. от Московского венчурного фонда, а также привлекла 40 млн руб. от бизнес-ангелов — все средства были направлены на расширение функциональности DAM-платформы, рост клиентской базы и внедрение технологий искусственного интеллекта. Компания планирует усилить функциональные возможности платформы, расширить продуктовую линейку и активнее развивать коммерческое направление.

«Крупные и средние компании обладают огромным набором ценных нематериальных активов — цифровых медиаобъектов. Благодаря этим объектам компании обеспечивают свою уникальную идентичность и узнаваемость. Многие объекты защищены законом и не могут быть использованы другими компаниями; они входят в капитализацию компании и совокупную стоимость бренда. Поэтому крайне важно грамотно и оперативно управлять такими активами. Мы видим, что Picvario обеспечивает весь необходимый компаниям функционал и занимает лидирующие позиции на рынке, и рады поддержать компанию на этапе масштабирования», – сказал Антон Пронин, управляющий партнер Malina Ventures.

«Для меня очень важно, что у нас на борту появился полноценный коммерческий венчурный фонд — это свидетельствует о том, что в нас верят профессиональные игроки рынка. У коллег из Malina серьезная экспертиза и большая насмотренность, поэтому мы с позитивом смотрим вперед на совместную работу и уверены, что получили в их лице настоящего партнера», – сказал Роман Мартиросян, операционный директор Picvario.

«Мировой рынок DAM-систем — динамичный сегмент ИT-отрасли, растущий в среднем на 15%+ в год благодаря, в том числе, взрывному росту данных и внедрению ИИ. Понимая перспективы этого направления, еще в 2020 г. «Сбер» заметил Picvario, отобрал его во вторую волну международного акселератора Sber500 и стал одним из первых инвесторов, когда стартап находился на самых ранних этапах развития. Сейчас Picvario — это устойчивый бизнес, который своим ростом вдохновляет новых инвесторов разделить с ним успех. Для меня всегда радость и гордость — наблюдать, как выпускники акселерационных программ «Сбера» реализуют свой потенциал и создают отечественные решения, превосходящие мировые аналоги», – сказала Наталья Магидей, управляющий директор-руководитель дирекции развития стартап-экосистемы и открытых инноваций Сбербанка.