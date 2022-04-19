Разделы

Бизнес Кадры Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
|

«Сберрешения» совместно с Dbrain автоматизировала прием сотрудников

Компания «Сберрешения» автоматизировала процесс приема сотрудников на работу с помощью разработки с применением искусственного интеллекта. Новая технология извлекает данные из документов соискателей и превращает в электронные. Решение было внедрено на базе разработки компании Dbrain.

В результате компании «Сберрешения» удалось повысить скорость обработки и проверки документов HR-специалистами в 3 раза, что позволяет реализовывать задачи клиентов в сжатые сроки. Сканы автоматически загружаются после распознавания в «» с уже заполненными полями (в процессе все данные остаются в закрытом контуре «Сберрешений», их безопасность обеспечена в соответствии с федеральным законом «О персональных данных». Сотруднику остается сравнить результат с исходными вводными, и перейти к дальнейшим шагам в найме.

В настоящее время алгоритмы дорабатываются для того, чтобы автоматизировать распознавание еще более сложных документов, в том числе справок 182н, СТД-Р и бумажной трудовой книжки. Кроме того, в будущем планируется распознавать не только российские документы, но и документы соискателей из Казахстана.

«Внедрение технологии распознавания — еще один шаг в сторону цифровизации компании. Технология не только ускорила процессы найма сотрудников, но и — благодаря приоритизации задач — дала положительный эффект на качество работы в целом, поэтому в дальнейшем мы планируем продолжить оптимизацию реализованных процессов документооборота и использовать решение в бухгалтерской документации», — сказал Станислав Нефёдов, генеральный директор «Сберрешений».

«После прохождения акселератора Sber500 наша компания начала сотрудничество со «Сберрешениями». Это дало возможность прорабатывать новые кейсы и задачи, которые помогают развивать и совершенствовать технологии на базе искусственного интеллекта. В дальнейшем мы также планируем работать с компанией и рассчитываем на успешное и плодотворное взаимодействие», — сказал Алексей Хахунов, генеральный директор и сооснователь Dbrain.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские тюрьмы остались «аналоговыми». Остановлена цифровизация ФСИН ценой десятки миллиардов

Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать?

Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня

Ингушетия разрывает договор с московской ИТ-компанией, которая три года проработала на республику бесплатно

В российских операционных соберут данные для обучения искусственного интеллекта

«Гостех» станет обязательным с 2024 года

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»