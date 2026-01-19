Разделы

Бирюков Алексей


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Налоговая банкротит отечественного ИИ-разработчика, планировавшего экспансию в США 1
28.08.2024 145 российских решений для продаж новостроек собрали эксперты DigitalDeveloper в новом проекте 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бирюков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Andata - Андата 7 2
Xello - Кселло 29 1
Google LLC 12304 1
iFarm 5 1
Yandex - Яндекс 8541 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 2
АгроТехФарм - AgroTechFarm 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3012 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3266 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 731 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5957 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 255 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5147 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 236 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31885 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
Xello Deception 25 1
Microsoft Office 3973 1
Макаров Алексей 67 1
Щетинин Александр 13 1
Аминов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 1
Ближний Восток 3040 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1782 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 1
Европа 24658 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Трейд-ин - Trade-in 207 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Gartner - Гартнер 3615 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 25 1
Сбер - Sber500 11 1
Старт Хаб 21 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
