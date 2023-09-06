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Подтверждена совместимость платформы Xello Deception с ОС Astra Linux

ГК «Астра», производитель инфраструктурного ПО, и компания Xello, разработчик российской платформы для защиты бизнеса от целевых атак с помощью технологии киберобмана, обеспечили совместимость платформы Xello Deception с операционной системой Astra Linux. По итогам тестирования подтверждена бесперебойная работа серверной части продукта с ОС отечественного разработчика. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Платформа Xello Deception выявляет целевые атаки с помощью распределенных приманок и ловушек по всей сети компании. Решение предоставляет злоумышленникам недостоверную информацию об ИТ-инфраструктуре бизнеса (ложные учетные записи, ключи от ИТ-систем, сохраненные подключения к различным ресурсам) и перенаправляет их на ловушки. Это обеспечивает защиту критически важных информационных активов в том числе Linux-инфраструктуры путем распространения ложных данных и активов.

«Мы ведем активную работу по адаптации платформы Xello Deception под различные инфраструктуры и требования клиентов: бесшовная интеграция с продуктами российских вендоров, возможность подключения и сбора событий из сторонних решений, передача инцидентов безопасности в сторонние системы (SIEM/IRP). Совместимость с ОС Astra Linux — еще один важный шаг, благодаря чему клиенты смогут выполнить требования регуляторов по импортозамещению», — отметил технический директор Xello Алексей Макаров.

«Ключевая задача «ГК Астра» — максимально расширить технологическое сотрудничество и совместимость с передовыми разработчиками российского ИТ-рынка и предоставить инновационные технологические решения, которые обеспечивают максимальную безопасность и беспрерывность бизнес-процессов организаций, — сказал Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами ГК «Астра». — Благодаря совместимости платформы Xello Deception с ОС Astra Linux дополняется и расширяется уже признанный широким спектром заказчиков функционал безопасности, что позволяет нашим клиентам получить полноценный технологический стек с новым подходом к выявлению даже сложных киберугроз, что особенно актуально учитывая текущие реалии рынка».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Xello («Кселло») — разработчик российской платформы для предотвращения целевых атак с помощью технологии киберобмана. Xello Deception выявляет сложные кибератаки, не используя предварительные знания об угрозе (сигнатуры, индикаторы компрометации или атак, репутационные списки). Платформа создает слой из ложных активов и данных (сервисов, учетных записей, конфигурационных файлов, баз данных и других) по всей сети компании, что позволяет детектировать вредоносную активность как на ранних этапах, так и самом критическом (горизонтальном передвижении, lateral movement).

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