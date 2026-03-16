Индексная книга (каталог) CNews*
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Шарапов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Шарапов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
|Neurocam Supervisor 2 1
|Google Android 15244 1
|Apple iOS 8583 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
|JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 1
|Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
|ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 1
|Телегин Вячеслав 3 1
|Лещенко Григорий 2 1
|Дианов Халид 1 1
|Далевич Аркадий 1 1
|Кононов Артем 2 1
|Данов Никита 1 1
|Кеуш Анна 2 1
|Витковский Игорь 2 1
|Галицкий Александр 123 1
|Беглов Александр 37 1
|Абрамов Сергей 76 1
|Макаров Андрей 29 1
|Смирнов Иван 30 1
|Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
|Юхин Артем 16 1
|Жуков Леонид 2 1
|Костров Алексей 8 1
|Михайлов Станислав 12 1
|Лившин Дмитрий 10 1
|Повесьма Дмитрий 3 1
|Терентьев Сергей 10 1
|Кузьма Дмитрий 36 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.