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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
ИКТ 15374
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Мероприятия 894

Шарапов Александр

СОБЫТИЯ


16.03.2026 В России готовится к запуску завод промышленных роботов 1
19.07.2024 Студент НГУ разработал Telegram-бот для поиска помощи на дороге 1
27.12.2021 «Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса 1
24.01.2006 Паспорта: Россия изменила мировой биометрический стандарт 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Шарапов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Информация НПО 14 1
Полссир - Pulssir 1 1
Andata - Андата 8 1
Ростех - Калашников ГК - Семаргл 4 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
9594 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Telegram Group 2940 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 1
Ubirator - Убиратор 10 1
Xello - Кселло 34 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 18 1
Intech 24 1
Unisys - Unify Square 118 1
Skipp 3 1
Диджитал Маркетс - Digital Markets 9 1
Becar Asset Management 12 2
NAI Global 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 21 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 36 1
ОЭЗ ТВТ Санкт-Петербург - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 244 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 702 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 259 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 361 1
Neurocam Supervisor 2 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 1
Телегин Вячеслав 3 1
Лещенко Григорий 2 1
Дианов Халид 1 1
Далевич Аркадий 1 1
Кононов Артем 2 1
Данов Никита 1 1
Кеуш Анна 2 1
Витковский Игорь 2 1
Галицкий Александр 123 1
Беглов Александр 37 1
Абрамов Сергей 76 1
Макаров Андрей 29 1
Смирнов Иван 30 1
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
Юхин Артем 16 1
Жуков Леонид 2 1
Костров Алексей 8 1
Михайлов Станислав 12 1
Лившин Дмитрий 10 1
Повесьма Дмитрий 3 1
Терентьев Сергей 10 1
Кузьма Дмитрий 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Япония 13807 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Япония - Киото 33 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Ведомости 1466 1
CNews Инновация года - награда 155 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Старт Хаб 21 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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