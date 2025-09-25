Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кононов Артем
УПОМИНАНИЯ
|25.09.2025
|Форум АСУ ТП: кейсы, инфобез, ПАКи – все за один день, Москва и онлайн 1
|19.07.2024
|Студент НГУ разработал Telegram-бот для поиска помощи на дороге 1
Кононов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|JetBrains - Kotlin - язык программирования 107 1
|Apple iOS 8134 1
|Google Android 14503 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386094, в очереди разбора - 730145.
Создано именных указателей - 183655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.