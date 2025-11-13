Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент

GloraХ – федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и социальных объектов. Компания была создана в 2014 году. География деятельности компании охватывает несколько регионов: Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Нижний Новгород. В портфеле компании представлено 12 проектов, 7 из которых находятся в стадии строительства. Объем портфеля проектов составляет 4,1 млн кв.м. Земельный банк GloraX насчитывает 6 млн кв.м. По состоянию на 2022 год в активной стадии строительства находится более 400 тыс. кв.м недвижимости.