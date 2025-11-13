Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185804
ИКТ 14409
Организации 11173
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3527
Системы 26369
Персоны 80117
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2737
Мероприятия 876

Glorax Group Glorax Development Глоракс Девелопмент

Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент

GloraХ – федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и социальных объектов. Компания была создана в 2014 году. География деятельности компании охватывает несколько регионов: Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Нижний Новгород. В портфеле компании представлено 12 проектов, 7 из которых находятся в стадии строительства. Объем портфеля проектов составляет 4,1 млн кв.м. Земельный банк GloraX насчитывает 6 млн кв.м. По состоянию на 2022 год в активной стадии строительства находится более 400 тыс. кв.м недвижимости.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


13.11.2025 Платформа Ujin OS объединит смарт-инфраструктуру жилого квартала комфорт-класса GloraX Парголово 2
21.01.2025 Где хотят жить ИT-специалисты. Сотрудники сферы информационных технологий становятся главными покупателями столичной недвижимости 1
06.06.2024 «Ростелеком» и GloraX вместе построят умные дома 1
22.08.2023 idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1
03.08.2023 Hyper обеспечит зарядной инфраструктурой новостройки в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде 2
23.12.2022 В России создана отраслевая цифровая платформа для определения индекса цен закупок стройматериалов 1
01.11.2022 Клиенты GloraX смогут оформить цифровую подпись полностью онлайн 2
24.03.2022 Glorax заключила стратегическое партнерство с платформой для продажи недвижимости Trendagent 1
15.02.2022 Российским процессорам нашли новое применение за миллиарды рублей 1
24.01.2022 «Дом.РФ» закупил ПО для выявления ранних признаков банкротства 1
14.01.2022 Glorax запустила мультиформатный сервис по продаже недвижимости 1
27.12.2021 «Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса 1
21.12.2021 Российский застройщик Glorax добавил новые функции в свое суперприложение 1
22.12.2020 Glorax Infotech вложила 100 млн рублей в проект для онлайн-сделок в сфере недвижимости 2
18.11.2020 Акселератор Glorax Infotech запускает пилотный проект со стартапом онлайн-сделок с недвижимостью 2
18.06.2020 Акселератор Glorax Infotech запускает пилоты со стартапами в сфере недвижимости 3
18.05.2020 Завершился прием проектов в первый набор акселератора Glorax Infotech 2
22.04.2020 Акселератор Glorax Group проведет четыре набора стартапов до конца года 2

Публикаций - 18, упоминаний - 27

Glorax Group и организации, системы, технологии, персоны:

Glorax Infotech - акселератор проектов в сфере недвижимости 5 5
Ростелеком 10264 2
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 25 1
Ubirator - Убиратор 9 1
Xello - Кселло 28 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
Intech 23 1
Skipp 3 1
Диджитал Маркетс - Digital Markets 9 1
TrendAgent - Трендагент Новостройки 1 1
ИДА Групп - idaproject 1 1
Полссир - Pulssir 1 1
Андата 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 877 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1572 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14056 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 1
Ростех - Автоматика Концерн 1737 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5239 1
Yandex - Яндекс 8343 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4470 1
Level Group - Левел Груп 26 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8051 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 65 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 20 1
Интеко 17 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Главстрой 18 1
Rerooms 2 1
Группа Самолет 92 1
Realprice 1 1
MR Group - МР Групп - MR Office 39 1
Брусника 16 1
Becar Asset Management - NAI Becar - NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group - Групп компаний Бекар 12 1
Аквилон 8 1
КРОСТ 5 1
Alias Group - Неометрия 3 1
Роснано - Оператор электродвижения 2 1
Гранель ГК 9 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 556 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
МКБ - Московский кредитный банк 612 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1349 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1246 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1614 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1274 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Судебная власть - Judicial power 2401 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3230 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3105 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 906 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 159 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56661 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72414 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12953 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17533 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33694 4
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 72 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3992 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2032 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2769 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9943 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7347 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12158 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5607 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 182 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4604 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4135 2
Оцифровка - Digitization 4898 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13259 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7517 2
Умные платформы 1845 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31348 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5819 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25524 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8338 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4244 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3384 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 604 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 692 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2815 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 79 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3475 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 87 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 299 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 726 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 719 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 89 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14730 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2701 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21877 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25476 1
Realtyteka - Цифровая экосистема для сделок на рынке жилья 2 2
Glorax Life - Gloraxapp 2 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3425 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 28 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 225 1
InfoTeCS - IDPoint 2 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
Neurocam Supervisor 2 1
ИДА Групп - idaproject - idalite 1 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1894 1
Биржин Андрей 6 6
Лившин Дмитрий 6 4
Андрианов Александр 4 3
Нейман Алексей 7 1
Тихонов Алексей 16 1
Макаров Андрей 24 1
Енин Андрей 3 1
Годовиков Антон 35 1
Покровский Иван 131 1
Логачев Павел 4 1
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
Gregersen Martin - Грегерсен Мартин 1 1
Золотарева Екатерина 26 1
Лазарев Александр 6 1
Борисов Дмитрий 4 1
Жуков Леонид 2 1
Костров Алексей 8 1
Шумилин Сергей 3 1
Шарапов Александр 4 1
Гуров Роман 4 1
Гольдберг Юрий 3 1
Сырцов Руслан 1 1
Сорокин Владимир 7 1
Лещенко Григорий 2 1
Шарипов Радик 1 1
Фазлеев Булат 1 1
Дианов Халид 1 1
Пятненков Алексей 1 1
Ответчиков Дмитрий 2 1
Далевич Аркадий 1 1
Кеуш Анна 2 1
Галицкий Александр 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 155663 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18459 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45487 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14456 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3338 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 892 1
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 49 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53326 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2628 1
Беларусь - Белоруссия 6010 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5277 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6028 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5474 6
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 571 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50987 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17294 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54688 3
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 630 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8302 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5925 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6633 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5289 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3747 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2738 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1034 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 767 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 240 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 203 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7526 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 61 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2899 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6864 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1414 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3147 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1152 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2930 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1917 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2364 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1420 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3755 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9570 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1801 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3642 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4305 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3694 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2129 1
CNews Инновация года - награда 131 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 89 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399396, в очереди разбора - 732300.
Создано именных указателей - 185804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/