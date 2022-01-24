«Дом.РФ» предскажет банкротов среди компаний и физлиц

«Дом.РФ» заказал создание системы, которая на основании машинного обучения будет предсказывать банкротство физических и юридических лиц. Для этого будет проанализированы все зарегистрированные в России арбитражные дела с 1 января 2014 г. В системе будет содержаться вся информация об участниках разбирательств из таких источников как база арбитражных судов, ФНС, ФССП и др.

Предсказание банкротства

Банк «Дом.РФ» заказал разработку информационной системы, которая будет предсказывать банкротство юридических и физических лиц. Стоимость системы — 30 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в системе будет содержаться информационная база арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Росстата и др. На основании этих данных с применением алгоритмов машинного обучения будет разработана модель оценки исходов арбитражных дел. Для этого будут проанализированы не менее 4 млн арбитражных дел — это все зарегистрированные в России арбитражные дела с 1 января 2014 г.

Соответствующий тендер был опубликован 24 декабря 2021 г. В открытом конкурсе приняла участие всего одна компания, чье имя в документах не раскрывается. Согласно протоколу рассмотрения заявок, инициатор закупки проведет преддоговорные переговоры с единственным участником закупки для дополнительного снижения цены договора и заключит договор.

Подробнее о системе

В информационной системе можно будет найти, проанализировать и обобщить информацию обо всех участниках судебных дел — юрлица и физлица, представители, судья, арбитражные управляющие. Она покажет тип и категорию спора, сумму иска, информацию о каждом участнике судебного разбирательства, в том числе о типе участия. «Кроме того, ПО должно позволять в автоматическом режиме запрашивать по юридическим лицам факторы риска, сводную статистику и детальную информацию по арбитражным делам», — следует из технического задания.

Дом.РФ » заказал систему, которая выявит банкротов на ранней стадии

На основании информации, содержащейся в системе, будут приходить оповещения о ранних признаках преддефолтного состояния компаний и рисков компании на основании информации о прогнозе исхода судебных дел. Программа, в том числе, предоставит оценки вероятности исхода и продолжительности дела.

Несколько фактов о «Дом.РФ»

«Дом.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Структура создана в 1997 г. постановлением Правительства для содействия проведению государственной жилищной политики. Изначально назывался ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

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Банк занимается развитием рынка ипотечных ценных бумаг, финансированием жилищного строительства, развитием рынка арендного жилья с использованием механизма коллективных инвестиций, вовлечением в оборот и предоставление находящихся в федеральной собственности земельных участков для целей жилищного строительства, а также развитием единой информационной системы жилищного строительства и др.

Единственным акционером АО «Дом.РФ» является Россия в лицеРосимущества.