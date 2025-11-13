Платформа Ujin OS объединит смарт-инфраструктуру жилого квартала комфорт-класса GloraX Парголово

Федеральный девелопер GloraX подключит первую очередь проекта GloraX Парголово к цифровой платформе Ujin OS. Интеллектуальные системы управления доступом и контроль потребления ресурсов будут интегрированы в единую цифровую среду умного здания на базе платформы.

Высокотехнологичные решения встретят жителя сразу у входа в жилой комплекс. На калитках и входных группах будут установлены IP-домофоны с возможностью открывать двери удалённо с помощью мобильного приложения. Просматривать видео с уличных камер, следить за детскими площадками в режиме реального времени в телефоне позволит IP-видеонаблюдение.

Во дворах и комьюнити-центре будет доступен Wi-Fi, а в квартирах — автоматическая передача показаний приборов учёта воды, тепла и электричества, оповещение об аварийных ситуациях. Срок сдачи первой очереди GloraX Парголово — VI квартал 2025 г. Проект будет полностью обеспечен инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. На первых этажах комплекса откроются магазины, кафе и другие коммерческие объекты. В третьей очереди проекта GloraX Парголово также появится мультиформатный комьюнити-центр с ресепшеном, коворкингом, детской и лаунж-зонами, а также кофе-поинтом.

«Как ещё повысить комфорт проживания в квартале, если не с помощью цифровых инструментов? Это будущее, которое мы приближаем сами, внедряя инновационные решения на своих проектах. Уверены, что платформа Ujin OS станет важной частью этого процесса, создавая интеллектуальную среду, где все аспекты проживания управляются и контролируются в едином цифровом пространстве. Это не только повысит уровень комфорта, но и задаст новые стандарты для будущих проектов GloraX», — сказала Екатерина Ульянова, директор департамента маркетинга и продукта GloraХ.

«Платформа Ujin позволяет интегрировать в свою архитектуру веб-интерфейсы, программное обеспечение или приложения сторонних компаний, что обеспечивает бесшовную работу всех систем здания. Та заложенная застройщиком социальная, транспортная, инженерная инфраструктура не принесёт желаемого результата, если не будут закрыты базовые потребности жителей в безопасности и комфортном проживании. Когда не нужно переживать за детей, играющих на площадке, или тратить время на рутинные задачи, жизнь становится гораздо проще и комфортнее», — отметила CEO «Юникорн» (ТМ Ujin) Светлана Перминова.