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Шумилин Сергей
|12.05.2025
|Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз» 1
|15.02.2022
|Российским процессорам нашли новое применение за миллиарды рублей 1
Шумилин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
|Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
|Лившин Дмитрий 6 1
|Бабаян Борис 15 1
|Покровский Иван 123 1
|ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3500 1
|Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 1
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