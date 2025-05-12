Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174398
ИКТ 13566
Организации 10606
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3445
Системы 25509
Персоны 74814
География 2832
Статьи 1514
Пресса 1213
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2624
Мероприятия 850

Шумилин Сергей



12.05.2025 Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз» 1
15.02.2022 Российским процессорам нашли новое применение за миллиарды рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шумилин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1661 1
Ростелеком 9892 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1499 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4613 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 138 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4272 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 1
Умный дом - Умный домофон, видеодомофон - IP/SIP-домофония - Smart intercom 45 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1824 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 1
Умные платформы 1743 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16304 1
Лившин Дмитрий 6 1
Бабаян Борис 15 1
Покровский Иван 123 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3500 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1956 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153