Жестко раскритикована государственная балльная система для чипов. Производители требуют ввести другую

Балльная система для чипов

Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) раскритиковала балльную систему для интегральных схем, предложенную Минпромторгом, и направила свои предложения. Письмо с ними было направлено в министерство 16 мая 2025 г. на имя замминистра промышленности Василия Шпака.

Речь идет о проекте изменений в постановление Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 («о балльной системе оценки для интегральных микросхем»), который был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в мае 2025 г.

Согласно документу, с 1 января 2026 г. российскими будут признавать интегральные микросхемы (ИМС) первого уровня, набравшие не менее 83 баллов, с 1 января 2030 г. — не менее 85 баллов, с 1 января 2031 г. — 91 балл и т.д. Большую часть баллов (52) производители смогут получить за изготовление пластин с кристаллами по полному циклу и операционный контроль.

АРПЭ предлагает распространить аналогичные требования к локализации производственных процессов на дискретные полупроводниковые компоненты (за исключением силовых модулей), применять повышающий коэффициент, рассчитывающей баллы за повышение площади, занятой на кристалле сложно-функциональных блоков (СФБ) российской разработки. А также отрасль предложила ввести практику выборочных проверок соответствия требованиям 719 постановления партий продукции, поставляемой по наиболее крупным заказам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ и др.

FreePik АРПЭ предложила проводить проверки поставок в госзакупки

CNews направил запрос в Минпромторг и ожидает ответа.

ИС первого и второго уровня

Согласно пояснительной записке проекта постановления, с 1 января 2026 г. российской продукцией будут признаваться интегральные микросхемы первого уровня, набравшие не менее 83 баллов, а второго уровня — не менее 30 баллов. В течение времени подобный порог баллов будет повышаться.

Больше всего баллов (52) предлагают давать за изготовление пластин с кристаллами по полному циклу (за исключением фотошаблонов) и выполнение операционного контроля, включая измерения параметрического монитора.

За обработку пластины, включая утончение до толщины, указанной в конструкторской документации на интегральную микросхему, резка и разделение полупроводниковых пластин на кристаллы можно получить еще шесть баллов. И столько же за сборку.

Измерение, тестирование, валидация и испытание интегральной микросхемы принесет еще восемь баллов. И за проведение верификации интегральной микросхемы будет начисляться два балла. Восемь баллов можно будет получить за разработку ПО.

За использование фоторезисторов, произведенных в России с 1 января 2030 г. предлагают давать 19 баллов. За использование монокристаллов или эпитаксиальных структур с 1 января 2033 г. будут давать также 19 баллов. За использование российских фотошаблонов с 1 января 2035 г. также 19 баллов.

А за использование в производстве интегральной микросхемы предусмотренных конструкторской и технологической документацией изготовленных на территории России комплектующих и материалов конструкции интегральной микросхемы, включая, но не ограничиваясь: корпусом, рамкой, подложкой, проволока для разварки, компаундом, андерфилом с 1 января 2031 г. предлагают начислять 43 балла.

За использование сложнофункциональных блоков российской разработки еще 67 баллов. А за использование в процессе разработки интегральной микросхемы средств автоматизированного проектирования, включенных в единый реестр российских программ будет начисляться 14 баллов 1 января 2034 г. и т.д.

Конкретика и корректировки

«Для дальнейшего развития системы стимулирования российской разработки, повышения уровня технологического суверенитета, предлагаем выделить на более высокий уровень преференций микропроцессоры и микроконтроллеры на микропроцессорных ядрах российской разработки, подготовить соответствующие изменения в систему государственного регулирования рынка КИИ и рынка государственных закупок», — продолжают в АРПЭ.

Для исключения незаконного использования преференций поставщиками продукции, которая не соответствует требованиям Постановления Правительства № 719, АРПЭ предложила указывать в госинформсистеме промышленности (ГИСП) структуру балльной оценки (за какие операции и компоненты продукции начислялись баллы при проведении экспертизы ТПП), а также публиковать статистику участия в закупках с использованием преференций.

Помимо этого, эксперты предлагают предусмотреть возможность проведения выборочных проверок соответствия требованиям 719 постановления партий продукции, поставляемой по наиболее крупным заказам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, согласовать порядок инициирования таких проверок со стороны как государственных регуляторов, так и общественных объединений разработчиков и производителей электроники.

«Считаем, что эти уточнения соответствуют принятым стратегическим решениям по развитию отечественной разработки, расширению производственных возможностей, повышению уровня технологического суверенитета», — следует из письма.

Третий и четвертый уровень

Для интегральных схем первого уровня АРПЭ предлагает ввести требование наличия ключевых сложнофункциональных блоков, определяющих свойства интегральной схемы и ее доверенности, включая универсальные вычислительные ядра микропроцессоров и микроконтроллеров, которые должны быть российской разработки.

«Для интегральных схем, не соответствующих этому требованию, нужно добавить третий уровень, в котором и назначать высокое количество баллов за российское производство кристаллов и корпусов или подложек микросхем», — предлагают в АПРЭ.

Ассоциация предлагает повысить коэффициент в формуле, рассчитывающей баллы за повышение площади, занятой на кристалле СФБ российской разработки, таким образом, чтобы максимальный балл составлял не менее 50% от общего объема начисляемых баллов. А также вычислять отношение площади СФБ российской разработки к общей площади СФБ (а не площади кристалла), для возможности достижения доли российских СФБ в 100%. И ввести стимулирующий балл за использование российских компиляторов памяти и российских библиотечных элементов, в перспективе — перевести в обязательные требования.

Для чипов второго уровня АРПЭ предлагает убрать из состава обязательных требований использование российских комплектующих и материалов (корпус, рамка, подложка, проволока для разварки, компаунд, андерфил) с 2031 г.

«Разрабатываемые в настоящее время в России высокопроизводительные процессоры имеют корпуса и подложки, которые требуют высочайшего уровня сложности производства, достигнутого в мире на небольшом количестве фабрик, и нет гарантии появления соответствующих производств в России даже в 2031 году, — отмечают в АРПЭ. — Стимулирование использования российских комплектующих и материалов считаем правильным вести через минимальный порог баллов для интегральных микросхем в целом, либо введение обязательных требований для схем третьего и четвертого уровней».

АРПЭ также предложила ввести стимулирующий балл за использование российских компиляторов памяти и российских библиотечных элементов.

Правильно считать баллы

Для того, чтобы поддержка была системной, необходимо, чтобы в формировании спроса на ИМС играл роль не только факт преодоления минимальной планки требований, но и степень их превышения, считают в АРПЭ.

Например, баллы интегральных схем должны существенным образом учитываться в баллах конечного изделия, прежде всего это относится к ключевым ИМС, начиная с центрального процессора или центрального микроконтроллера.

А величина баллов изделия должна играть существенную роль в конкурсных процедурах закупок: заказчикам надо дать право указывать минимально допустимый балл, а также балл должен учитываться при сравнении заявок. Средний балл закупленных изделий должен учитываться в KPI руководителей.

Комментарии отрасли

«По выборочной проверке поддерживаем позицию АРПЭ, — рассказал CNews заместитель гендиректора по науке АО «ПКК Миландр» Сергей Шумилин. — На сегодняшний момент это единственный возможно работающий вариант. Но для того, чтобы это не сказывалось на цене, действительно должно иметь место только при больших заказах».

По словам Шумилина, сейчас балльный уровень учитывается только для прохождения порога при попадании в реестр. «Поэтому производители делают по минимуму, — продолжил он. — Иначе проигрывают по цене. Поэтому прогресс строго ограничен ростом баллов в постановлении». Одним из путей решения этой проблемы могло бы стать повышение баллов не по годам, а например, увеличивать баллы, если появились решения с большими баллами от двух независимых производителей.

«Идеальная модель, чтобы большие баллы комплектующих учитывались в баллах аппаратуры, а большие баллы аппаратуры в цене или победе на закупке. Но это очень сложная система, которую будет крайне сложно реализовать на уровне постановлений и законодательных актах», — заключил он.