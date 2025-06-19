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Компаунды электроизоляционные


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Жестко раскритикована государственная балльная система для чипов. Производители требуют ввести другую 1
31.10.2023 В России начнут выпускать материал, критически необходимый для производства микросхем 1
02.08.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Компаунды электроизоляционные и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 174 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1168 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5585 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3129 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10628 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21209 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10276 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4300 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10949 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3826 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12625 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8666 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11536 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2225 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 43 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149889 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 74 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2088 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6093 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5112 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2822 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 994 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1132 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 646 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6033 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4259 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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