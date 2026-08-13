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FAN ID Паспорт болельщика Карта болельщика

FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика

Карта болельщика будет использоваться

  • для покупки билетов или абонементов. Номер карты потребуется при оформлении покупки;
  • для посещения соревнований. К электронной карте болельщика будет привязан билет на соревнование, аккредитация или абонемент;
  • для повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах. Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках.


Как оформить Карту болельщика

Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно с 4 июля 2022 года в личном кабинете на Госуслугах. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика.

При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.08.2026 Минцифры: карту болельщика оформили уже 4 млн человек 3
16.09.2025 В мессенджере Мах появился «Цифровой ID» 1
19.05.2025 «МегаФон»: в Ростовской области выросло внимание к футболу 1
26.11.2024 С концерта на выставку: рынок офлайн-развлечений восстановился благодаря инфляции и «импортозамещению» 1
27.05.2024 Минцифры: карту болельщика оформили почти 2 миллиона человек 3
22.01.2024 Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM 2
09.10.2023 Минцифры: Алкоголь и билеты на транспорт можно будет покупать по цифровому паспорту 1
20.07.2023 Более 1 млн россиян оформили «Карту болельщика» 4
03.05.2023 «Карта болельщика» стала доступнее 4
23.03.2023 Российские регионы планируют сократить ИКТ-расходы в 2023 г. 1
27.02.2023 Оформить Карту болельщика можно в МФЦ ещё 5 регионов 3
14.09.2022 Еще в 14 регионах можно воспользоваться сервисом Карты болельщика в МФЦ 2
01.09.2022 Глава Минцифры пролоббировал перед Путиным право граждан предъявлять смартфон вместо паспорта 1
31.08.2022 Минцифры: число регионов с сервисом Карты болельщика в МФЦ выросло до 34 2
26.08.2022 200 тыс. человек оформили «Карту болельщика» 4
22.08.2022 Минцифры: еще 10 регионов запустили в МФЦ сервис по Карте болельщика 3
15.08.2022 Минцифры: МФЦ 50 регионов готовятся к запуску сервиса по Карте болельщика 3
29.07.2022 Минцифры: почти 50 тыс. билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ получено по Карте болельщика 2
25.07.2022 Почти 50 тыс. карт болельщика оформлено в России 2
11.07.2022 Минцифры: подано более 44 тыс. заявлений на оформление Карты болельщика 2
07.07.2022 На оформление «Карты болельщика» подано более 32 тыс. заявлений 3
27.06.2022 Цифровую Карту болельщика можно оформить с 4 июля 2022 года на «Госуслугах» 7
27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 1
15.12.2020 Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом 2
13.10.2020 Стартовал перевыпуск паспортов болельщика на Чемпионат Европы по футболу в 2021 году 2
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 2
18.02.2019 Сервис личных помощников Want запустил мобильное приложение для Android 1
02.08.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве 2
18.07.2018 Минкомсвязи подвело итоги проекта FAN ID для ЧМ-2018 2
29.06.2018 На ЧМ-2018 выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика 2
04.06.2018 Иностранным болельщикам ЧМ2018 открыт въезд в Россию по FAN ID 3
11.05.2018 MAPS.ME запускает облачное хранение пользовательских меток 2
18.04.2018 MAPS.ME совместно с Ростуризмом запускает маршруты по городам ЧМ-2018 1
21.03.2018 Минкомсвязи: половину паспортов болельщика ЧМ2018 заказали иностранные граждане 3
12.03.2018 Иностранные зрители ЧМ-2018 смогут выехать из России по электронной форме FAN ID 3
27.02.2018 Минкомсвязи: Центры выдачи FAN ID открыты во всех городах проведения ЧМ-2018 2
29.01.2018 Расширен список пунктов выдачи паспортов болельщика за рубежом 6
30.10.2017 Открыта регистрация на получение паспорта болельщика ЧМ по футболу 2018 3
26.07.2017 Минкомсвязи подвело итоги применения ИКТ-сервисов на Кубке конфедераций FIFA 2017 года 3
13.06.2017 В аэропортах открыты пункты технической поддержки паспортов болельщиков 2

Публикаций - 45, упоминаний - 110

FAN ID и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10762 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15782 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3347 1
Yandex - Яндекс 9237 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 1
АйТи 1519 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Google LLC 12703 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 58 11
VFS Global 9 7
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 4
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 15 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 3
Почта России ПАО 2372 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 257 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 3 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - ЦеСИС НИКИРЭТ - Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники 5 1
Okkam - Амнет - Дэфт 16 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1136 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 211 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
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