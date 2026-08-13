FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика

Карта болельщика будет использоваться

для покупки билетов или абонементов. Номер карты потребуется при оформлении покупки;

для посещения соревнований. К электронной карте болельщика будет привязан билет на соревнование , аккредитация или абонемент;

для повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах. Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках.



Как оформить Карту болельщика

Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно с 4 июля 2022 года в личном кабинете на Госуслугах. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика.

При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.