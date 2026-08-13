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FAN ID Паспорт болельщика Карта болельщика
Карта болельщика будет использоваться
- для покупки билетов или абонементов. Номер карты потребуется при оформлении покупки;
- для посещения соревнований. К электронной карте болельщика будет привязан билет на соревнование, аккредитация или абонемент;
- для повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах. Система не позволит выдать карту человеку, которому, например, суд запретил посещать соревнования из-за участия в беспорядках.
Как оформить Карту болельщика
Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно с 4 июля 2022 года в личном кабинете на Госуслугах. Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.
После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца Карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская республика.
При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на Госуслугах, и подтвердят личность владельца Карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если Карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
FAN ID и организации, системы, технологии, персоны:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 9
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
|Романков Андрей 18 6
|Дубынин Дмитрий 20 2
|Путин Владимир 3459 2
|Пак Олег 112 2
|Лисовский Евгений 20 2
|Парфенов Юрий 10 1
|Големинов Виталий 1 1
|Кузенкин Илья 1 1
|Макарищев Кирилл 2 1
|Юрченко Юлия 2 1
|Infantino Gianni - Инфантино Джанни 1 1
|Кадыров Азат 4 1
|Шарафетдинов Виктор 1 1
|Шипова Марина 1 1
|Мишустин Михаил 788 1
|Шадаев Максут 1211 1
|Собянин Сергей 541 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Черненко Андрей 75 1
|Иванов Алексей 163 1
|Автушко Екатерина 1 1
|Григоренко Дмитрий 250 1
|Сафонов Олег 11 1
|Смолина Инга 1 1
|Смирнов Даниил 9 1
|Кузьменков Кирилл 1 1
|Первунинских Дмитрий 1 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 16
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1141 1
|ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 270 1
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