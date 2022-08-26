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200 тыс. человек оформили «Карту болельщика»

Количество человек, оформивших «Карту болельщика» для посещения матчей Российской Премьер-лиги, достигло 200 тыс. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сервис по оформлению «Карты болельщика» заработал на «Госуслугах» в июле 2022 г.

Статистика по «Карте болельщика»

200 тыс. карт выдано в России; 160 тыс. билетов, абонементов, аккредитаций оформлено по карте.

Сегодня «Карта болельщика» нужна для посещения матчей РПЛ в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи.

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Для получения карты необходимо подтвердить личность в МФЦ. Сделать это можно уже в 22 регионах страны. В скором времени к сервису подтверждения личности присоединятся МФЦ еще трех десятков регионов России.

Полный список МФЦ, где доступен сервис «Карты болельщика», можно найти на «Госуслугах».

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