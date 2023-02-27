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Оформить Карту болельщика можно в МФЦ ещё 5 регионов

Минцифры России сообщило о том, что ещё пять регионов, где проходят матчи РПЛ, запустили сервис по оформлению Карты болельщика в МФЦ. Среди них — Москва и Санкт-Петербург.

Теперь оформить карту можно в МФЦ 10 регионов: Воронежской области; Москвы; Московской области; Оренбургской области; Санкт-Петербурга; Краснодарского края; Нижегородской области; Ростовской области; Самарской области; Свердловской области.

Для удобства болельщиков работают: 775 отделений МФЦ; 4930 окон обслуживания.

Чтобы оформить карту в МФЦ, понадобятся только учётная запись «Госуслуг» и паспорт. Сфотографироваться на карту можно прямо в отделении.

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Безопасность

Другие способы оформить карту: онлайн на «Госуслугах» с подтверждением личности в МФЦ; в приложении «Карта болельщика». В ближайшее время в нём будет доступно полностью удалённое оформление карты.

Оформили Карту болельщика уже более 450 тыс. человек.

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