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Минцифры: карту болельщика оформили почти 2 миллиона человек

Сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) завершился. Зрители посмотрели 240 матчей на 16 стадионах в 13 городах с картой болельщика. Она есть уже у 1,9 млн человек.

На матчах финального тура было 138,6 тыс. человек — в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Всего же в этом сезоне стадионы с картой болельщика посетили 2,6 млн раз. Это почти на 400 тыс. больше, чем в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Возраст и пол владельцев карт болельщика: мужчины — 64%; женщины — 36%; до 14 лет — 16%; 15-35 лет — 36%; 36-50 лет — 34%; старше 51 года — 13%.

Приложение «Госуслуги Карта болельщика»: 1,2 млн скачиваний

Топ-3 матчей по посещаемости в этом сезоне: Зенит – Спартак, 2 марта, 57 тыс. зрителей; Зенит – Краснодар, 11 ноября, 46 тыс. зрителей; Зенит – Ростов, 25 мая, 36,5 тыс. зрителей.

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Карта болельщика нужна для посещения матчей РПЛ и финального матча Кубка России. Она позволяет купить билет и пройти на стадион. Оформить ее можно в приложении «Госуслуги Карта болельщика», на портале «Госуслуг» и в МФЦ.

Проект реализовывается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

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